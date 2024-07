Un magazine autrichien met en avant les atouts économiques du Royaume, “pont idéal” entre l’Europe et l’Afrique

mercredi, 17 juillet, 2024 à 12:37

Vienne – Le magazine semestriel autrichien “Society” a mis en relief la position du Maroc en tant “porte d’entrée” et “pont idéal” entre l’Europe et l’Afrique, à la faveur, notamment, de ses investissements dans les infrastructures, sa performance économique solide et ses politiques favorables aux entreprises.