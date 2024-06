Marché monétaire (31 mai – 06 juin) : BAM augmente ses interventions à 127 MMDH (AGR)

lundi, 10 juin, 2024 à 14:47

Casablanca – Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté ses interventions sur le marché monétaire, sur la période du 31 mai au 06 juin, de 5,2 milliards de dirhams (MMDH) à 127 MMDH, et ce à travers ses opérations de financement principales et à plus long terme, selon Attijari Global Research (AGR).