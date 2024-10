Le Maroc a entrepris une transformation “radicale” de son paysage énergétique (Panélistes)

mercredi, 30 octobre, 2024 à 10:56

Rabat – Le Maroc a entrepris une transformation “radicale” de son paysage énergétique, misant résolument sur les énergies renouvelables, ont affirmé les participants lors d’un panel organisé, mardi à Rabat, dans le cadre de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France dédiée aux secteurs stratégiques d’avenir.

“Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a entrepris une transformation radicale de son paysage énergétique, misant résolument sur la diversification des sources d’énergie et le renforcement de l’indépendance énergétique du Royaume”, ont souligné les experts lors de ce panel organisé sous le thème “Défis communs en matière d’énergie, de développement durable et de décarbonisation”.

Le Royaume a, ainsi, mis en place plusieurs stratégies afin d’établir des bases solides en matière des énergies renouvelables et faciliter la transition vers des projets alignés au développement durable, ont-ils ajouté, notant que les énergies renouvelables constituent aujourd’hui 45% du mix énergétique national.

Rappelant que la production électrique a atteint près de 29% du mix énergétique du Maroc, les panélistes ont appelé à développer davantage de partenariats visant à encourager la décarbonisation des moyens de production sur la base des énergies renouvelables.

Et de relever que le développement des infrastructures, la multiplication des activités, des projets et des plans d’investissement alignés aux Objectifs de développement durable (ODD) sont également nécessaires pour réussir la transition énergétique.

Ainsi, ils ont insisté sur l’importance de renforcer les partenariats public-privé et d’améliorer les collaborations en Europe, notamment avec la France, en matière d’énergies renouvelables et de décarbonisation afin d’optimiser les infrastructures existantes et développer les techniques de dessalement de l’eau.

Mettant en lumière les atouts du tissu industriel marocain, particulièrement le secteur de l’automobile et l’aéronautique, les experts ont également appelé à élargir les champs de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’agriculture et de l’industrie dans un cadre gagnant-gagnant.

Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), via le Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d’État du Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI, qui incarne pour les deux Pays, le renforcement de liens historiques et la projection résolue vers un futur commun, ambitieux et audacieux.