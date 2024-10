Maroc-France: M. Zidane appelle à renforcer le partenariat économique dans une logique “gagnant-gagnant”

mercredi, 30 octobre, 2024 à 17:29

Rabat – Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a appelé, mercredi à Rabat, à hisser davantage le partenariat économique entre le Maroc et la France dans une logique “gagnant-gagnant”.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre organisée par le Club de chefs d’entreprise France-Maroc (MEDEF international- CGEM), dans le cadre de la visite d’Etat du Président français au Maroc, M. Zidane a souligné que ce partenariat, qui se distingue par sa profondeur historique et son caractère multidimensionnel, a connu ces derniers mois une dynamique “très positive”.

En termes d’investissement, les liens entre les deux pays sont “extrêmement forts” puisque la France demeure le premier investisseur étranger au Maroc, avec la présence de plus de 1000 filiales d’entreprises françaises dans le Royaume, a-t-il indiqué, notant qu’en 2023, le tiers des investissements directs étrangers (IDE) entrants au Maroc ont été réalisés par des entreprises de l’Hexagone.

Le Royaume est devenu ces dernières années une puissance économique régionale grâce à sa stabilité, à sa compétitivité et à son ouverture sur le monde, a par ailleurs noté le ministre, saluant le fait que la France est un acteur planétaire majeur, doté d’un important potentiel technologique et industriel et d’une économie prospère et fortement innovante.

“Tous les ingrédients sont réunis, de la volonté politique à la complémentarité économique, pour renforcer nos liens en matière d’échanges commerciaux et d’investissements directs”, a noté M. Zidane.

Pour sa part, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, s’est félicité de la conclusion de nombreux accords entre le Royaume du Maroc et la France, notamment dans le secteur de la transition énergétique et du développement durable, saluant le partenariat stratégique, exemplaire et renforcé entre les deux pays.

Le Maroc a réalisé des avancées significatives pour accélérer les investissements et la réforme réglementaire et législative, a-t-elle fait observer, soulignant la capacité du secteur privé marocain à opérer de manière efficace dans les domaines de l’énergie, des minerais et du développement durable.

Le Royaume se positionne en principale porte d’entrée vers le continent européen dans les domaines de l’énergie et des minéraux grâce à sa proximité géographique et à ses infrastructures développées, a également souligné Mme Benali.

Cette rencontre a, par ailleurs, été l’occasion de mettre en lumière la stabilité politique, économique et sociale du Maroc, un élément essentiel qui renforce la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux, et de souligner l’engagement du Royaume à construire une société ouverte, diversifiée et équitable.