Maroc : Les EHTC enregistrent 18,7 millions de nuitées à fin août (Observatoire du tourisme)

lundi, 14 octobre, 2024 à 13:58

Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) et le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) en France ont signé, lundi à Rabat, une convention de coopération et de partenariat, visant à favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, dans les domaines de l’éducation et de la formation.