Maroc-OCDE : signature d’un protocole d’accord pour renforcer la collaboration sur de nouvelles priorités stratégiques

mercredi, 11 septembre, 2024 à 14:29

Rabat – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Mathias Cormann, ont signé, mercredi à Rabat, un protocole d’accord visant à renforcer la collaboration entre le Maroc et l’OCDE sur de nouvelles priorités stratégiques.

Signé lors de la cérémonie de clôture du Programme-pays II Maroc-OCDE qui s’est déroulée en présence notamment de plusieurs ministres, ce protocole d’accord inaugure une nouvelle phase de partenariat entre le Maroc et l’Organisation, caractérisée par une approche plus flexible et innovante, alignée sur les priorités stratégiques du Royaume.

Cette nouvelle étape vise à consolider les acquis des phases précédentes tout en répondant aux défis actuels et ce, grâce à des objectifs plus ciblés et adaptés aux spécificités du Maroc.

Ainsi, la coopération Maroc-OCDE se poursuit dans une dynamique de modernisation et de réforme, avec pour ambition de soutenir le développement économique et social du Royaume, tout en renforçant ses engagements internationaux.

Intervenant lors de cette cérémonie, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a souligné l’importance de cette coopération qui est une relation multidimensionnelle entamée en 2005 et renforcée par le lancement du deuxième Programme-pays en 2019.

Cette coopération, a-t-elle soutenu, a franchi un nouveau cap avec l’intégration de la dimension économique, notamment par la création d’un bureau Maroc au sein du département des affaires économiques de l’OCDE et la réalisation de la première étude économique du Royaume par l’Organisation.

Cet événement marque la fin du Programme-Pays II Maroc-OCDE qui s’est focalisé sur des priorités stratégiques telles que la gouvernance publique, la croissance économique, l’investissement et le développement territorial.

Il ouvre également la voie à une nouvelle ère de coopération renforcée entre le Maroc et l’OCDE, axée sur des réformes plus ambitieuses et en adéquation avec les défis actuels du Royaume, confirmant ainsi le statut du Maroc en tant que partenaire clé de l’OCDE dans la région MENA (Middle East and North Africa – Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Ont aussi pris part à cette rencontre la directrice du Centre de l’OCDE pour l’Entrepreneuriat, les Régions et les Villes, Lamia Kamal-Chaoui, le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).