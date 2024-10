Le Maroc, un pôle stratégique pour les entreprises hongroises en quête d’ouverture sur l’Afrique (Mme Bihari)

jeudi, 31 octobre, 2024 à 11:45

Casablanca – Le Maroc constitue un pôle stratégique pour les entreprises hongroises cherchant à s’ouvrir sur l’Afrique, notamment pour les exportations et les investissements vers les marchés nord et ouest africains, a indiqué, mercredi à Casablanca, la secrétaire d’Etat adjointe au ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Katalin Bihari.

Intervenant lors du Forum économique Maroc-Hongrie, tenu à l’initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM ) en collaboration avec l’Agence hongroise de promotion des exportations (HEPA – Hungarian Export Promotion Agency), Mme Bihari a souligné que la diversification et la facilitation du commerce nécessite l’engagement des entreprises.

Elle a, dans ce sens, affirmé que ce forum témoigne de l’intérêt croissant et de la coopération entre les entreprises marocaines et hongroises, et permet non seulement d’approfondir les partenariats existants, mais aussi à explorer de nouvelles voies de diversification commerciale.

“La présence de 13 organisations hongroises, comprenant 11 entreprises et deux autres entités, et de 43 marocaines, prêtes à explorer des partenariats, est un signe fort de cette dynamique”, a dit Mme Bihari.

De son côté, le président de la CGEM, Chakib Alj, a estimé que la participation d’acteurs économiques marocains et hongrois issus de divers secteurs (industrie, agroalimentaire, technologie, gestion de l’eau, construction et infrastructures) à ce forum, démontre un engagement commun pour l’innovation, la durabilité et les bénéfices mutuels.

Il a, à cet effet, considéré que les progrès du Maroc en matière des énergies renouvelables (EnR) et du développement des infrastructures offrent un terrain fertile pour les investissements hongrois.

Par ailleurs, la délégation hongroise, composée de plusieurs hommes d’affaires et représentants de divers secteurs, a pris part à des discussions bilatérales pour explorer des pistes de coopération concrètes.

S’inscrivant dans le cadre de la 5ème Commission économique mixte Maroc-Hongrie, ce Forum économique ambitionne de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir les investissements croisés pour une prospérité commune entre les deux pays.