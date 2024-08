Maroc-RDC: Renforcement de la coopération dans les domaines de l’environnement et du développement durable

mardi, 27 août, 2024 à 21:34

Rabat – Le Maroc et la République démocratique du Congo ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’environnement et du développement durable.

La signature de ce mémorandum s’inscrit dans le cadre de la mission de travail officielle au Maroc effectuée par la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, pour faire le point sur l’état d’avancement de l’opérationnalisation de la Commission du climat du bassin du Congo (CCBC) et du Fonds bleu du Bassin du Congo (F2BC), les préparatifs pour l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds et du 4ème Sommet des chefs d’états et de gouvernement de la CCBC, ainsi que la participation de la CCBC à la COP29.

Signé par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali et Mme Soudan-Nonault, également secrétaire exécutive de la CCBC, ce mémorandum d’entente vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines d’intérêt commun notamment la gouvernance environnementale.

Il porte également sur l’évaluation environnementale et stratégique, la lutte contre les effets du changement climatique, particulièrement les contributions déterminées au niveau national, la gestion des ressources, la biodiversité et l’économie verte et bleue, l’assainissement liquide et la gestion intégrée des déchets.

A cette occasion, Mme Benali a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette rencontre marque une étape importante dans l’opérationnalisation de l’échange d’expériences et de stratégies entre les deux pays dans les domaines de l’environnement et du développement durable, notamment en matière de financement climatique pour attirer davantage de financements au continent africain, et notamment au Maroc et au Congo.

Et de poursuivre que cette entrevue a été l’occasion aussi de travailler sur divers dossiers de recyclage de déchets, d’économie bleue et verte, notant qu’il s’agit de projets importants pour le développement durable des deux pays.

Mme Benali a, en outre, souligné que les partenariats entre les pays africains permettent d’élaborer des projets de renforcement de la transition énergétique et de leur parcours de développement.

De son côté, Mme Soudan-Nonault a affirmé que ce mémorandum contribuera à renforcer davantage la coopération avec le Maroc dans les domaine de l’environnement et du développement durable, notant qu’il porte sur plusieurs domaines d’intérêt commun, tels la lutte contre les effets du changement climatique, la biodiversité et l’économie verte et bleue.

Cet accord constitue l’opérationnalisation effective du travail de la Commission du climat du bassin du Congo et marque une étape structurante dans notre travail commun pour préparer la COP29, a-t-elle relevé.

La CCBC est l’une des trois commissions climat africaines créées lors du 1er Sommet africain de l’Action en faveur d’une co-émergence continentale, à l’Initiative de SM le Roi Mohammed VI, dans le cadre de la COP22 tenue à Marrakech.