Marrakech: Ouverture des travaux de la Conférence mondiale sur la sécurité aérienne

mardi, 1 octobre, 2024 à 12:31

Marrakech – Les travaux de la Conférence mondiale sur la Sécurité Aérienne (WSOC) ont débuté, mardi à Marrakech, avec la participation de responsables de compagnies aériennes, des régulateurs, des enquêteurs sur les accidents et des experts de l’aviation et du transport aérien.

Organisée par l’Association du Transport Aérien International (IATA), sous l’égide de la Royal Air Maroc (RAM), la WSOC 2024 sera l’occasion de débattre de sujets d’actualité liés notamment à l’intelligence artificielle (IA), les risques géopolitiques, la gestion des turbulences et l’efficacité énergétique.

La rencontre abordera tous les aspects de la sécurité, y compris les opérations aériennes, les opérations en cabine, la maintenance et la gestion des crises (planification des interventions d’urgence et récupération des avions).

Elle offre aussi l’opportunité pour développer des partenariats avec des professionnels et décideurs de l’aviation.

La WSOC 2024 mettra en avant les dernières innovations technologiques, les meilleures pratiques en matière de sécurité et les avancées dans la gestion des opérations aériennes.

Ce conclave servira de plateforme essentielle pour la région, permettant aux experts, décideurs et leaders d’opinion de se réunir afin de repenser et d’améliorer la sécurité et les opérations dans le domaine du transport aérien.

Le programme comprend des sessions plénières, des panels spécialisés, des ateliers techniques, des opportunités de networking et une exposition mettant en valeur les solutions innovantes du secteur.

A noter que le premier IATA WSOC a eu lieu au Vietnam en septembre 2023, avec plus de 600 représentants de 58 pays réunis pour cette édition inaugurale.