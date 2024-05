Marrakech : Le salon “BTP Expo et Forum du BTP” souffle sa sixième bougie

mardi, 28 mai, 2024 à 23:32

Marrakech – Le coup d’envoi de la 6è édition du Salon International du Bâtiment et des Travaux Publics “BTP Expo et Forum du BTP” a été donné, mardi à Marrakech, avec la participation de plus de 100 exposants nationaux et internationaux représentant 25 pays.