MEPI: Plus de 100 bénéficiaires du programme “Skills for success” à Dakhla-Oued Eddahab

mardi, 16 juillet, 2024 à 22:28

Dakhla – Un total de 104 jeunes issus de la région Dakhla-Oued Eddahab ont bénéficié du programme “Skills for success” au titre de 2024, ayant pour objectif de développer leurs compétences et aptitudes et à favoriser leur insertion socio-économique et professionnelle.