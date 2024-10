La ministre de la Transition numérique s’entretient avec une délégation d’investisseurs français pour renforcer la coopération dans le digital

mardi, 29 octobre, 2024 à 12:50

Rabat – La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, s’est entretenue mardi à Rabat avec une délégation d’hommes d’affaires, d’entrepreneurs et d’investisseurs français dans le but de renforcer la coopération maroco-française dans les secteurs du numérique et des technologies de pointe.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite d’Etat au Maroc du Président de la République française, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, Madame Brigitte Macron, ainsi que d’une délégation de haut niveau, symbolisant le caractère stratégique et la profondeur des relations bilatérales entre le Maroc et la France.

À cette occasion, Mme El Fallah Seghrouchni a souligné que cette visite vient illustrer un partenariat d’exception entre le Royaume du Maroc et la République française, un partenariat qui repose sur une volonté commune de renforcer les liens d’amitié et de coopération dans des domaines stratégiques comme le numérique.

“Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de développement de partenariats vertueux et durables dans le secteur stratégique du digital”, a-t-elle relevé, mettant en avant la transformation économique du Royaume, qui en a fait une destination de choix pour les entreprises internationales, particulièrement celles engagées dans les innovations numériques et les technologies avancées.

Le Maroc a lancé de nombreux projets d’envergure qui érigent le Royaume en une passerelle stratégique entre l’Europe et l’Afrique, une région riche en opportunités de développement et de coopération, a souligné Mme El Fallah Seghrouchni, indiquant que “le Maroc est aujourd’hui une porte d’entrée incontournable vers le continent africain”.

Cette dynamique s’inscrit également dans la Stratégie nationale “Maroc Digital 2030”, qui vise à faire du Maroc un leader régional de la digitalisation et à renforcer sa position sur la scène économique mondiale, a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Patrick Martin, a salué la richesse des échanges et la qualité des projets que la France et le Maroc mènent conjointement dans divers secteurs, soulignant que les projets liés aux infrastructures numériques sont particulièrement prometteurs.

Les infrastructures digitales constituent un secteur transversal qui recouvre des enjeux d’innovation technologique, de formation et d’infrastructures numériques, a-t-il fait observer, exprimant son admiration pour le Maroc en matière de formation technique et technologique, notamment dans la formation des ingénieurs.

Les entreprises françaises présentes au Maroc sont déterminées à aller plus loin dans leurs engagements pour le développement numérique du Royaume, a soutenu M. Martin.

La directrice générale du groupe Orange, Christel Heydemann, a de son côté affirmé l’engagement de son groupe à poursuivre ses investissements dans le Royaume, notamment en matière de développement de la fibre optique et de la 5G.

“Nous comptons continuer à investir au Maroc pour accompagner la montée en puissance des infrastructures numériques, essentielles pour le futur du Royaume”, a-t-elle affirmé, évoquant la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc accueillera aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Mme Heydemann a noté que cet événement permettra au Maroc de briller sur la scène internationale à la faveur des infrastructures numériques modernes qui renforceront son attractivité.

Mme El Fallah Seghrouchni a conclu en exprimant sa conviction que cette visite marque une nouvelle étape dans la coopération bilatérale, fondée sur la complémentarité et les acquis du partenariat franco-marocain, pour construire de nouvelles initiatives axées sur le développement du secteur numérique. Elle a ajouté que le secteur numérique est un levier essentiel pour relever les défis de demain, notamment en matière de digitalisation des services publics et de création d’emplois pour la jeunesse marocaine.