Norvège : Tenue du 13e Sommet Nordic-African Business avec la participation du Maroc

vendredi, 4 octobre, 2024 à 18:40

Oslo – Le 13e Sommet Nordic-African Business, organisé par la Norwegian-African Business Association (NABA) en collaboration avec le ministère norvégien des Affaires étrangères et Norfund, s’est tenu, jeudi à Oslo, avec la participation du Maroc.

L’événement, inauguré par la ministre norvégienne du Développement International, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, visait à analyser l’impact des nouvelles dynamiques mondiales sur les investissements en Afrique et à renforcer les partenariats entre les pays nordiques et le continent.

Réunissant plus de 250 participants, dont des chefs d’entreprises, des ministres et de hauts responsables des deux régions, le sommet, placé sous le thème « Naviguer dans un nouvel ordre mondial », a abordé des enjeux stratégiques tels que l’énergie, le commerce et la géopolitique à travers diverses sessions thématiques.

Le Maroc y a été représenté par le directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, le Managing Partner de Mazars Maroc et Président de la Commission Afrique de la CGEM, Abdou Souleye Diop, et l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Norvège, Nabila Freidji.

Lors de la session plénière sous le thème « Investir dans un nouvel ordre mondial », M. Seddiki, a mis en avant la vision stratégique du Maroc, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire du Royaume un moteur de la croissance économique en Afrique.

Il a souligné le rôle du Maroc en tant que hub de connectivité à travers des infrastructures majeures comme le port Tanger-Med, qui facilitent le commerce intra-africain et attirent les investissements internationaux.

M. Seddiki a également mis l’accent sur l’engagement du Maroc dans la promotion des énergies renouvelables et des technologies propres, créant ainsi des opportunités de partenariat avec les pays nordiques.

De son côté, M. Souleye Diop, qui intervenait lors de la session « Le rôle changeant de l’Afrique dans les affaires mondiales », a évoqué les défis et opportunités pour le continent dans le contexte post-crise mondiale.

Il a souligné que l’Afrique, riche en ressources humaines et naturelles, est en mesure de relever les défis mondiaux, tels que la sécurité alimentaire et l’énergie verte, à condition de renforcer l’intégration régionale et de promouvoir une voix commune sur la scène internationale.

Il a souligné l’exemple du Maroc, qui a su s’adapter aux nouvelles réalités économiques et géopolitiques, en misant sur l’innovation et la transformation économique.

En parallèle, l’ambassade du Maroc à Oslo, en partenariat avec l’AMDIE, a organisé une table ronde intitulée « Morocco as a Gateway to Africa: Economic Integration and Strategic Opportunities ».

Cet événement a permis à M. Seddiki et à Mme Freidji de présenter les atouts du Royaume en tant que plateforme d’intégration économique africaine, avec un accent particulier sur ses infrastructures modernes, ses partenariats stratégiques avec l’Union européenne et les économies émergentes, ainsi que son soutien à l’innovation pour les PME.

La table ronde a permis d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, du commerce et de l’innovation, renforçant ainsi l’image du Maroc comme partenaire stratégique pour les investisseurs internationaux souhaitant s’implanter en Afrique.