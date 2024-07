Le nouveau billet de 50 DH intègre des technologies de sécurité avancées (Dar As-Sikkah)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 14:35

Rabat – Le nouveau billet de banque de 50 dirhams (DH) profite des technologies de dernière génération en matière d’éléments de sécurité, a affirmé, mercredi à Rabat, le directeur de Dar As-Sikkah, Hassan Regraga.

“A l’instar des deux premiers billets de la nouvelle série, ce nouveau billet a profité des technologies de dernière génération en matière d’éléments de sécurité, tels que le fil de sécurité avec effet de changement de couleur dynamique, la bande iridescente sur le verso, et les motifs avec un relief perceptible pour les malvoyants”, a indiqué M. Regraga dans une déclaration à la presse.

Il a, en outre, souligné que ce nouveau billet illustre les efforts consentis sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la protection de l’environnement et le développement des énergies renouvelables du pays, à travers des représentations graphiques de la Station Solaire “NOOR” de Ouarzazate, des éoliennes, du barrage de Ouirgane ainsi que de la station de dessalement de l’eau de mer d’Agadir.

Et de poursuivre que toutes les étapes de conception et de production de ce nouveau billet de 50 DH ont été réalisées par les compétences marocaines de Dar As-Sikkah, à l’image des nouveaux billets de 100 DH et de 200 DH.

Bank Al-Maghrib a procédé à la mise en circulation du nouveau billet de 50 DH, dans le cadre des festivités du 25ème Anniversaire de l’Intronisation de SM le Roi Mohammed VI.

Le recto de ce billet illustre le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Armoiries du Royaume ainsi qu’un motif architectural inspiré des portes marocaines et une vue stylisée des cascades d’Ouzoud.

Le verso du billet comporte des vues stylisées de la Station Solaire “NOOR” de Ouarzazate, des éoliennes, du barrage de Ouirgane ainsi que de la station de dessalement de l’eau de mer d’Agadir.