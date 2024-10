Offshoring : Le Maroc renforce son attrait (magazine espagnol)

mardi, 1 octobre, 2024 à 11:45

Madrid – Le Maroc, à la faveur de son positionnement géographique, sa main-d’œuvre qualifiée et ses politiques attractives pour les investissements étrangers, est devenu une “destination de plus en plus attrayante” dans le domaine de l’offshoring, écrit le magazine espagnol “Parada Visual”.

“Alors que de nombreuses entreprises cherchent à optimiser leurs opérations et à renforcer leur portée mondiale, le Maroc s’impose comme une destination de plus en plus attrayante grâce à une combinaison unique de facteurs, dont une main-d’œuvre qualifiée, des incitations gouvernementales attrayantes et une situation stratégique”, indique le magazine spécialisé dans un article intitulé “Maroc : L’émergence d’un nouveau hub mondial de centres d’appels”.

Selon “Parada Visual”, le Maroc “se positionne comme un nouveau pôle de croissance” du secteur et “une destination si attrayante” pour l’investissement dans le domaine.

L’un des atouts les plus importants du Maroc demeure sa population jeune et éduquée, qui maitrise plusieurs langues et fait montre d’une grande capacité d’adaptation à des cultures et des environnements différents, ce qui facilite l’interaction avec des clients du monde entier, relève le magazine espagnol.

Et d’ajouter qu’outre l’investissement dans la formation de professionnels spécialisés dans le secteur, le gouvernement marocain offre un certain nombre d’incitations fiscales et douanières aux entreprises qui décident de s’installer dans le pays.

Le Maroc dispose d’infrastructures modernes et en constante évolution, y compris des réseaux de télécommunications robustes et un accès à Internet à haut débit, en plus d’un environnement sûr et prévisible pour les investissements, conclut la publication.