Ouverture à El Jadida des travaux de la 19ème édition du Salon International du Bâtiment

mercredi, 20 novembre, 2024 à 18:19

El Jadida – Les travaux de la 19ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB) se sont ouverts mercredi au Parc d’Exposition Mohammed VI d’El Jadida, sous le thème “Mise en œuvre maîtrisée, matériaux et bâtiments valorisés”.

Cet événement, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, se tient jusqu’au 22 novembre, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette édition réunit les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur de la construction et des travaux publics, mettant l’accent sur les innovations, les tendances et les défis de l’industrie.

Le SIB 2024, organisé par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC) et la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP), accueille plus de 1500 marques représentant 50 pays sur une superficie de 30.000 m².

Cette année, la République Islamique de Mauritanie est l’invitée spéciale du Salon, un choix soulignant les liens solides entre le Maroc et la Mauritanie, notamment dans le domaine de la construction.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, a souligné que le SIB constitue une plateforme unique pour le partage d’expériences, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux nouvelles méthodes de construction.

Il a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la stratégie du ministère repose sur deux principaux axes: renforcer l’offre de logements et encadrer les processus et réglementations, afin de garantir des équipements viables et de haute qualité.

Évoquant le Programme d’aide directe au logement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2023, M. Benbrahim a rappelé que ce programme vise à permettre aux citoyens d’accéder à un logement décent, tout en dynamisant l’économie du secteur, en créant des emplois et en augmentant la valeur ajoutée dans l’habitat.

Prenant part à cet événement, le ministre mauritanien de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement territorial, Ngalou Mamoudou Niang, a, pour sa part, souligné que la participation de la délégation mauritanienne au SIB, avec un stand dédié à l’exposition de ses produits, témoigne de l’intérêt mutuel pour un partenariat renforcé.

Il a affirmé, dans une déclaration à la MAP, la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Maroc. “Nous espérons que cette rencontre permettra l’élaboration d’une feuille de route ambitieuse pour promouvoir les échanges et l’expertise dans le domaine des matériaux de construction et du bâtiment”, a-t-il déclaré.

“Cette collaboration promet de consolider davantage les relations stratégiques et fraternelles entre nos deux pays”, a conclu M. Niang.

A noter qu’un programme scientifique dense rythme cet événement, avec des conférences animées par des experts de renom, dont l’architecte Corinne Vezzoni. Les thématiques abordées incluent la durabilité, la valorisation des matériaux et les techniques de construction innovantes. Les visiteurs peuvent également profiter d’espaces dédiés comme le SIB Academy pour des formations spécialisées, l’Espace Démonstration pour des présentations en direct, et l’Espace B2B, coordonné par la FMC, pour encourager les partenariats professionnels.

L’innovation est également au cœur de cette édition, avec l’introduction d’une application mobile qui offre des informations en temps réel et permet de planifier des rendez-vous avec les exposants. Des stands immersifs en 3D, des bornes de recharge pour véhicules électriques et un Espace Start-up dédié aux entreprises marocaines émergentes témoignent de l’engagement du SIB pour un secteur durable et innovant.

Créé en 1986, le SIB s’est imposé comme une plateforme essentielle pour les professionnels de la construction. L’édition 2024 attire un public varié, consolidant sa position de carrefour international et offrant aux participants des opportunités uniques de découvrir les tendances, de renforcer leurs réseaux et de promouvoir un développement responsable du secteur.