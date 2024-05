Partenariat entre l’UM6P et Deloitte Morocco Cyber Center pour la création d’un laboratoire de la sécurité des technologies et produits industriels

vendredi, 31 mai, 2024 à 13:33

Marrakech – Deloitte Morocco Cyber Center, filiale du réseau multinational de services professionnels, Deloitte et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers son Centre Vanguard, ont annoncé, vendredi à Marrakech, leur partenariat pour la création, la conception et l’implémentation d’un laboratoire spécialisé dans la sécurisation des technologies et produits industriels (OT/ICS).

Ce laboratoire, au cœur de l’engagement conjoint de Deloitte Morocco Cyber Center et de l’UM6P, permettra de doter le Maroc, ainsi que l’industrie manufacturière locale et africaine, de capacités cybernétiques de pointe, souligne l’UM6P dans un communiqué.

Ce partenariat est de nature à renforcer la résilience de ces industries face aux menaces cybernétiques émergentes en se concentrant sur la sécurisation des opérations techniques et des systèmes de contrôle industriel, ajoute la même source.

Cité dans le communiqué, le Président du Deloitte Morocco Cyber Center, Imade Elbaraka, a affirmé que le laboratoire représente une “avancée significative dans notre engagement commun envers la sécurité et l’innovation technologique”, soulignant qu’en combinant l’expertise de Deloitte et la recherche de pointe de l’UM6P, “nous sommes déterminés à fournir des solutions de sécurité cybernétique souveraines qui répondent aux besoins spécifiques de l’industrie locale et africaine”.

Pour sa part, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a fait savoir que l’UM6P, à travers son engagement pour le développement technologique et son soutien à la recherche, “voit dans ce partenariat avec Deloitte Morocco Cyber Center une occasion de renforcer les efforts des industries marocaines et africaines en faveur de la cybersécurité”.

“En unissant nos ressources et notre expertise, nous souhaitons contribuer à travers ce laboratoire, à la création d’un environnement favorisant l’innovation dans le domaine de la sécurisation des technologies industrielles”, a-t-il relevé.

Ce partenariat témoigne de l’engagement de Deloitte Morocco Cyber Center et de l’UM6P à soutenir le développement économique et technologique du Maroc et de l’Afrique, en renforçant la sécurité des infrastructures critiques et des systèmes industriels contre les cybermenaces, ajoute le communiqué.