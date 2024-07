Pêche maritime et aquaculture : Le Maroc et le Japon déterminés à renforcer leur coopération

mardi, 16 juillet, 2024 à 19:39

Rabat – Le Maroc et le Japon ont exprimé leur volonté commune de renforcer et dynamiser davantage la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture.

Les deux parties ont exprimé, lors de la 38ème session de la Consultation annuelle Maroc-Japon sur la Pêche, tenue les 15 et 16 juillet à Rabat, leur détermination et engagement à contribuer à la gestion durable des ressources halieutiques, indique un communiqué du Département de la Pêche maritime, relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux Forêts.

A cette occasion, la partie marocaine a exprimé sa gratitude à la partie japonaise pour le démarrage en février 2024 du projet de coopération technique “Aquaculture pour la croissance bleue au Maroc”.

Elle a, en outre, manifesté le souhait d’activer la réalisation du projet du village des pêcheurs nouvelle génération qui sera réalisé à Souiria K’dima, préalablement approuvé par le gouvernement japonais, fait savoir le communiqué.

Cette session a été présidée par la secrétaire générale du Département de la Pêche maritime, Zakia Driouich, et le directeur à la Division des Affaires internationales à l’Agence des Pêches, ministère de l’Agriculture, de la Forêt et des Pêches du Japon, Shinichi Suzuki.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont procédé à l’examen du bilan de mise en œuvre des principales dispositions de l’Accord et ont convenu des perspectives de leur coopération pour les années 2024-2025, notamment les projets en cours de réalisation au Maroc dans le cadre de la coopération avec le gouvernement du Japon.