Pêche maritime : réunion de travail à Casablanca sur l’état d’avancement des projets de l’ONP

samedi, 2 novembre, 2024 à 17:23

Casablanca – La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a examiné, vendredi lors d’une réunion à Casablanca, l’état d’avancement des projets de l’Office national des pêches (ONP).

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres effectuées par Mme Driouich avec les différents responsables des établissements sous tutelle du ministère en vue d’impulser leurs actions et ce, en mettant l’accent sur l’état actuel de l’avancement des différents chantiers et programmes liés au secteur et définir les priorités ainsi que d’étudier les mécanismes de mise en œuvre des chantiers ouverts dans les meilleurs délais, indique un communiqué du secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime.

Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence de la directrice générale de l’ONP et de plusieurs responsables du secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime et de l’Office, Mme Driouich a mis l’accent sur l’importance de poursuivre la dynamique de mise en œuvre des programme phares de l’Office tout en consolidant les acquis réalisés dans le secteur halieutique conformément à la vision royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux axes stratégiques de la stratégie de développement du secteur.

Cette rencontre a permis de présenter les chiffres clés relatifs à la commercialisation des produits de la pêche, ainsi que les projets prioritaires visant à développer le réseau de commercialisation des produits halieutiques à travers le pays.

Parmi les actions stratégiques mises en avant figurent la généralisation de la digitalisation du système de commercialisation dans l’ensemble des sites gérés par l’ONP, ainsi que la construction et la rénovation des infrastructures de commercialisation.

S’agissant des efforts fournis par l’Office dans le cadre de la stratégie renouvelée notamment son volet relatif au déploiement de la stratégie digitale, la secrétaire d’État a appelé à accélérer le rythme de modernisation des circuits de commercialisation des produits de la pêche, à œuvrer pour la généralisation de la digitalisation du système de commercialisation dans l’ensemble des sites gérés par l’Office à l’horizon de l’année 2025 et à adopter une politique de proximité avec les opérateurs.

Cet engagement dynamique reflète la volonté de l’autorité gouvernementale chargée de la Pêche maritime de contribuer activement au développement durable et à l’optimisation des ressources halieutiques, conformément aux orientations définies par la stratégie Halieutis, conclut le communiqué.