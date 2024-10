Le Pôle digital de l’agriculture, émergence d’un écosystème agridigital performant

mercredi, 2 octobre, 2024 à 15:06

El Jadida – La transition digitale s’érige désormais en vecteur de développement de plusieurs secteurs d’activités, notamment agricole et ce, en droite ligne avec la mise en œuvre de la stratégie Génération Green.

En effet, l’intégration du digital dans le secteur agricole vise à moderniser les pratiques agricoles et à améliorer la vie des agriculteurs marocains, en réponse directe aux objectifs des deux fondements de la stratégie Génération Green qui incarne l’engagement du département de l’agriculture envers une agriculture moderne, durable et innovante.

C’est dans cette optique que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a procédé à la création du Pôle digital de l’agriculture, de la forêt et de l’Observatoire de la sécheresse pour appuyer la feuille de route de la stratégie Génération Green, dans la perspective de l’année 2030, environ 50% de l’agriculture marocaine reposera sur le Digital avec deux millions d’agriculteurs connectés.

Ainsi, ce Pôle s’articule autour de quatre composantes à savoir, la digitalisation du secteur agricole et des forêts, l’observatoire de la sécheresse, la coopération Sud-Sud, ainsi que le centre d’inclusion des Femmes au foncier.

Pour ce faire, le Pôle digital entend, entre autres, dynamiser l’écosystème de l’innovation digitale et de la recherche en Agritech, produire et mettre à disposition une information pertinente sur l’occurrence, le développement et la prévision des épisodes de sécheresse, promouvoir et renforcer le développement des secteurs agricoles des pays du sud via des programmes d’échange d’expériences et de partage des ressources, ainsi que la mise en place d’un observatoire de données foncières genrées, apporter un appui aux femmes en matière d’exercice et de défense de leurs droits fonciers et aux politiques publiques pour un foncier sensible au genre.

Créé en 2023, ce Pôle digital est un groupement d’intérêt public (GIP) composé de onze acteurs représentant les secteurs public et privé qui a pour mission de porter le virage vers une agriculture 4.0, attractive pour les jeunes, qui draine de l’investissement et promeut la création et le développement de start-ups marocaines compétitives au national et à l’international, a souligné la directrice du Pôle, Loubna El Mansouri qui s’exprimait lors du lancement de sa première édition du Digital Horse Day, organisée en marge du 15e Salon du Cheval, sous le thème “la filière équine à l’ère du digital”.

“Le Pôle digital de l’agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse se veut un hub de convergence pour accélérer l’émergence d’un écosystème agridigital national structuré et collaboratif, à même de promouvoir le codéveloppement avec l’ensemble des partenaires publics et privés”, a-t-elle dit dans une déclaration à la MAP à cette occasion.

Et pour promouvoir davantage les différentes missions confiées au Pôle digital de l’agriculture, ce dernier s’est vu offrir un stand au Salon du cheval d’El Jadida (1-6 octobre) qui souffle cette année sa 15ème bougie.

De même, les visiteurs du Salon ont eu droit cette année à des démonstrations technologiques initiées par le stand du Pôle Digital et dédiées à la filière équine, illustrant différentes applications des innovations numériques au service de la filière. Une occasion aussi d’observer et de s’informer de près sur le fonctionnement de cette institution et ses méthodes de travail.

En collaboration avec des startups de renommée, le stand du Pôle digital a proposé notamment des caméras intelligentes pour le suivi en temps réel des chevaux, un chatbot trilingue basé sur l’Intelligence artificielle (IA), offrant une assistance personnalisée 24/24 aux éleveurs et gestionnaires d’écuries, un progiciel de gestion intégré (ERP) des écuries, ainsi qu’un robot connecté pour la gestion de l’alimentation des chevaux, outre une simulation pédagogique en 3D, une plateforme immersive pour l’apprentissage de l’anatomie équine à travers des modélisations 3D réalistes.

Dans une déclaration à la MAP, Carlos Vuillemin, du bureau de l’innovation de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a mis en avant la collaboration entre la FAO et le Pôle digital pour le développement de l’agriculture au Maroc qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2023, notant que le bureau de l’innovation de la FAO est “très content” de pouvoir soutenir et faciliter l’organisation du Salon du cheval, un événement qui permet de mettre en valeur les innovations digitales du secteur agricole qui ne cesse de se dynamiser au Maroc.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Salon du Cheval d’El Jadida, devenu au fil des années une plateforme obligée de rencontres et d’échanges entre les différents intervenants dans le secteur équin, permet de mettre en valeur le riche patrimoine culturel équin du Royaume et les multiples utilisations du cheval aux niveaux sportif, culturel ou festif.

Initiée par l’Association du Salon du cheval, cette manifestation, qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.