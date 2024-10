La pomiculture, un véritable levier qui contribue à la dynamique économique à Drâa-Tafilalet (SG du département)

mercredi, 16 octobre, 2024 à 16:43

Midelt – La pomiculture constitue un véritable levier qui contribue à la création de la richesse et de l’emploi, et à la promotion de la dynamique économique à Midelt en particulier et à Drâa-Tafilalet en général, a indiqué mercredi à Midelt, le Secrétaire général du département de l’Agriculture, Redouane Arrach.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 4ème édition du Salon national de la pomme (SAPOM), M. Arrach a souligné que cette édition, marquée par la participation plus de 170 exposants, ne cesse de gagner en notoriété, notant que “nous espérons dépasser le seuil de 100.000 visiteurs cette année et ce après le chiffre de 70.000 visiteurs enregistré lors de l’édition précédente”.

M. Arrach a, par ailleurs, noté que les résultats de la Stratégie “Génération Green”, basée sur une capitalisation des acquis du Plan Maroc Vert, ont d’ores et déjà commencé à porter leurs fruits au niveau de la région en particulier après les récentes précipitations qu’a connues la région et leurs impacts favorables sur le secteur agricole.

Pour sa part, Mohamed Himmi, président de l’association du SAPOM, organisatrice du Salon, a indiqué que la pomiculture contribue à 50% de la production nationale et génère des revenus à plus de 60.000 agriculteurs tout en créant 2,2 millions journées de travail dans la région de Drâa-Tafilalet.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance du SAPOM en tant que véritable vitrine et espace de rencontre et d’échange entre les différents acteurs et responsables de la culture, la production, la valorisation et la commercialisation des pommes.

Cet événement socio-économique, a-t-il dit, tend à renforcer le rôle des coopératives et des associations agricoles, à développer leurs capacités et compétences, en plus de soutenir les petits producteurs et de leur permettre de contribuer efficacement au développement de l’économie sociale dans la région.

Organisée sous la supervision du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts et en coordination avec la préfecture de Midelt, cette édition est placée sous le thème ” Développement durable de la filière du pommier dans les zones montagneuses”.

En marge du Salon, plusieurs activités ont été programmées dont des compétitions sportives, des soirées artistiques, une foire de l’artisanat et des spectacles de Tbourida.