Ports situés sur la Méditerranée: Baisse de 13% des débarquements de pêche à fin août (ONP)

jeudi, 12 septembre, 2024 à 14:38

Le 52è numéro de la “Revue de Police”, publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, consacre un Spécial à la “Police de secours”, en tant que concept novateur de proximité et de management de la sécurité urbaine, tout en braquant les projecteurs sur les salles de commandement et de coordination, des structures sécuritaires intégrées au service de la sécurité urbaine, et le service “Allô 19”, un nouveau système à la pointe de la technologie.