Premier Salon international du Tourisme, du Littoral et de la Croisière au Sénégal

vendredi, 22 novembre, 2024 à 11:09

Dakar – Le premier Salon International du Tourisme du Littoral et de la Croisière (SATOLIC), un événement destiné à promouvoir le paysage touristique de la région, s’est ouvert, jeudi à Dakar, au Sénégal.

Ce salon annuel, qui réunit des acteurs clés du secteur, offre une plateforme unique pour explorer les vastes potentialités du tourisme de la croisière au Sénégal et dans la sous-région et met en lumière aussi leurs atouts naturels exceptionnels de ce pays.

S’exprimant à cette occasion, le ministre sénégalais du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao, a souligné que ‘’cet événement d’envergure régionale marque un tournant décisif, non seulement pour notre nation, le Sénégal, mais également pour l’ensemble de la région ouest-africaine’’ .

“Notre objectif est de créer une synergie parfaite entre l’authenticité et notre patrimoine culturel qui est d’une richesse incomparable avec les innovations les plus avant-gardistes dans le domaine du tourisme’’, a-t-il ajouté.

‘’Saisissons cette opportunité pour montrer au monde la richesse de notre continent, la chaleur de notre accueil et l’étendue de nos ambitions’’, a dit le ministre tout en préconisant de hisser ‘’les voiles vers un avenir régulier pour le tourisme sénégalais et africain’’.

Le ministre a en outre souligné que le tourisme littoral et de croisière devrait intégrer non seulement les infrastructures mais également les aspects réglementaires et environnementaux pour un développement durable du secteur touristique.

‘’Il est primordial pour le Sénégal, chantre du panafricanisme, d’utiliser tous les leviers possibles pour renforcer notre intégration à travers des programmes économiques communs’’, a-t-il poursuivi estimant judicieux d’aller à la conquête du marché touristique et de la croisière avec des ‘’pays frères’’ comme la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et le Gabon.

Le Salon International du Tourisme du Littoral et de la Croisière vise à concrétiser un projet ambitieux à savoir le lancement d’une croisière inter-États reliant les pays participants, complétée par un pont aérien stratégique, selon les organisateurs, qui notent que le développement de circuits touristiques inter-Etats redéfinit l’expérience même du voyage en Afrique de l’Ouest.

Les visiteurs pourront désormais explorer la richesse culturelle et naturelle de plusieurs pays en une seule odyssée, combinant le charme des escales maritimes à la flexibilité des liaisons aériennes, indiquent-ils.

La cérémonie d’ouverture du Salon a vu la participation d’officiels du Mali, de la Mauritanie, du Gabon, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la Gambie.