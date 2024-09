Programme Go Siyaha: Lancement des premières subventions pour dynamiser l’animation touristique

lundi, 23 septembre, 2024 à 16:23

Rabat – Le programme Go Siyaha, lancé par le Comité Public-Privé (CPP), a accordé ses premières subventions à douze nouveaux projets touristiques répartis à travers le Maroc, afin de renforcer l’animation touristique.

Ces projets variés incluent des structures d’animation autour des sports nautiques, des gîtes écotouristiques avec des activités comme le surf et le yoga, ainsi que des initiatives d’hébergement insolite et d’activités sportives, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire dans un communiqué.

Avant leur soumission au CPP, les projets ont fait l’objet d’une évaluation assurant leur viabilité et leur adéquation avec les besoins spécifiques de chaque région, conformément à la Feuille de Route 2023-2026 du tourisme, fait savoir la même source.

Le programme Go Siyaha, qui vise à accompagner 1.700 entreprises touristiques d’ici 2026 avec un investissement total de 720 millions de dirhams (MDH), devrait atteindre sa vitesse de croisière dans les prochains mois, selon le ministère.

Ont participé au Comité Public-Privé des représentants du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS), du ministère délégué chargé du Budget et de Maroc PME, ainsi que le président de la Confédération Nationale du Tourisme, Hamid Bentahar et le pésident de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, Lahcen Zelmat.