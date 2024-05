Promotion de la destination Maroc : l’ONMT cible la Gen Z via TikTok

vendredi, 3 mai, 2024 à 14:43

Casablanca – L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) innove en imaginant une opération inédite ciblant la Gen Z (“Génération Zoomers”) via TikTok : une “trend house” où ont été invités 10 créateurs de contenus étrangers pour lesquels un programme a été concocté sur 3 villes (Marrakech, Essaouira et Ouarzazate).

“Afin de capter l’intérêt et l’envie de voyager de la ‘génération Zoomers’, l’Office National Marocain du Tourisme a imaginé une opération inédite de production et de distribution de contenus de grande envergure : une ‘Trend House'”, indique l’Office dans un communiqué, précisant que l’objectif est de faire du Maroc une destination incontournable pour les jeunes voyageurs du monde.

Depuis le début de cette semaine, un groupe de dix TikTokeurs aux millions de followers, installés dans une villa spécialement aménagée à Marrakech, a été invité à une immersion unique dans la culture marocaine et à visiter plusieurs villes.

La “Trend House”, qui sert de toile de fond de cette opération, a pour objectif de stimuler la créativité des influenceurs et la production de contenus variés mettant en avant la culture, la gastronomie et les activités locales.

Cette démarche innovante mise sur l’influence et la viralité du réseau social TikTok pour promouvoir les diverses facettes du tourisme marocain.

Les créateurs de contenu ont ainsi exploré et capturé l’essence du Maroc à travers leur objectif créatif. Chacun d’eux, expert dans des domaines tels que le voyage, la culture, les sports nautiques, ou encore la gastronomie, a utilisé sa plateforme pour diffuser des contenus qui mettent en avant les divers attraits touristiques du Maroc, en particulier les offres en matière de “City Break” sur Marrakech et Essaouira et la filière “Desert et Oasis Adventure” à Ouarzazate.

Pour maximiser l’impact de l’opération “Trend House”, l’ONMT déploiera un puissant plan média en collaboration avec TikTok visant à amplifier les contenus produits par les créateurs durant leur séjour au Maroc, en s’assurant que ces contenus captivent et atteignent une audience étendue, spécialement la Gen Z.

Le partenariat avec TikTok permettra de bénéficier de ses algorithmes avancés et de ses formats engageants pour promouvoir les vidéos à un public plus large et pertinent.

Cette campagne de l’ONMT va permettre de générer plus de 28 millions de vues à l’international sur diverses plateformes sociales, augmentant significativement la visibilité du Maroc auprès de la Gen Z.

Selon une étude initiée par l’ONMT, 40% des 18-34 ans affirment avoir déjà réservé un voyage ou une activité touristique après avoir été inspirés par des contenus sur les réseaux sociaux.

Afin de partager avec les professionnels du tourisme marocains les secrets d’une utilisation réussie de TikTok, une “master class” a été organisée, jeudi dans la Trend House, où les responsables de TikTok et les créateurs de contenus ont présenté les différentes tendances digitales du moment.

L’ONMT et les professionnels du tourisme marocain se mettent ainsi dans l’air du temps, l’air des trends TikTok qui cartonnent en ce moment sur les réseaux sociaux et qui feront du Maroc un hashtag de plus en plus tendance.