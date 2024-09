La promotion de l’industrie de la chaussure “made in Morocco” aux États-Unis au centre d’une réunion à Casablanca

jeudi, 12 septembre, 2024 à 20:42

Casablanca – La promotion de l’industrie de la chaussure “made in Morocco” aux États-Unis a été au centre d’une réunion tenue, jeudi à Casablanca, entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) et le Service Commercial Américain.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de la Consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa Scott, a eu lieu dans le cadre d’une visite organisée par la CCIS-CS à une usine spécialisée dans la fabrication des chaussures située à la zone industrielle de Ain Sebaa. L’objectif étant de renforcer le partenariat économique avec les États-Unis et de soutenir le développement des industriels et commerçants marocains dans leur démarche d’exportation, notamment vers le marché américain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion, le président de la CCIS-CS, Hassan Berkani, a souligné que le secteur des chaussures au Maroc possède un potentiel considérable, insistant sur la nécessité de promouvoir ce secteur auprès des marchés internationaux, en particulier américain.

Cette visite, a-t-il soutenu, s’inscrit dans le cadre des efforts de la CCIS-CS pour renforcer les liens économiques entre le Maroc et les États-Unis et l’ouverture sur de nouvelles opportunités pour nos entreprises.

Le président de la Fédération Marocaine de la Franchise (FMF), Mohamed Elfane, a fait savoir que cette visite se veut une opportunité pour valoriser l’expertise des producteurs marocains et de faciliter leur accès au marché américain. “Nous voulons encourager les producteurs marocains à saisir les opportunités offertes par le marché américain”, a-t-il dit.

M. Elfane, également rapporteur de la Commission partenariat et coopération internationale à la CCIS-CS, a estimé que le renforcement des échanges commerciaux est crucial pour la croissance économique. “Nous espérons que cette visite contribuera à la mise en place de solutions concrètes pour surmonter certaines barrières commerciales”.

De son côté, Mme Scott, a noté que cette visite constitue une occasion pour apprécier de près les capacités et les aspirations des industriels marocains, soulignant l’importance de créer des liens solides entre les entreprises marocaines et américaines pour favoriser les échanges commerciaux.

Elle a aussi souligné que le marché américain est en quête de produits distinctifs qui racontent une histoire et incarnent des standards élevés, et que le “Made in Morocco” a toutes les qualités requises pour capter l’intérêt des consommateurs américains.

Cette initiative de la CCIS-CS vise à identifier et lever les obstacles au commerce bilatéral et à encourager un dialogue constructif pour améliorer les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis.