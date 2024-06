Province de Tata : lancement de projets d’approvisionnement en eau, de renforcement de la santé et de promotion du tourisme

samedi, 29 juin, 2024 à 0:02

Tata – Des projets de renforcement de l’offre de santé, d’approvisionnement en eau potable et de promotion du tourisme ont été lancés, vendredi dans la province de Tata, dans le cadre d’une visite du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à la tête d’une importation délégation gouvernementale.

Dans ce ce cadre, M. Akhannouch a procédé à l’ouverture d’un centre de santé de proximité dans la commune de Tissint, récemment mis à niveau. D’une superficie couverte de 445 m² et ciblant une population de 8.600 personnes, le centre dispose notamment de trois salles de consultation, d’une salle d’examen, d’une salle de soins et injection et d’une salle pour le programme SMI/SR.

Toujours dans la commune de Tissint, le Chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux de renouvellement et d’extension du réseau d’eau potable pour les 20 communes de la province de Tata. Exécuté par l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (Andzoa), ce programme vise à améliorer les conditions de vie des habitants des douars des 20 communes de la province de Tata en généralisant l’accès à l’eau potable et en garantissant sa salubrité et sa qualité grâce à un réseau d’adduction plus performant.

Dans la ville de Tata, M. Akhannouch a procédé à l’ouverture d’un espace d’exposition et de vente des produits d’artisanat et assisté à la présentation d’une série de projets touristiques (Parc national Iriqui, zone du Chellal d’Agouliz et site d’Amonde).

L’espace d’exposition et de vente des produits d’artisanat renforce les infrastructures de base dans les secteurs d’artisanat et du tourisme au niveau provincial, contribuant ainsi à la création de richesse et à la promotion de l’économie sociale et solidaire.

Quant au projet de Régénération et de développement du Parc national d’Iriqui, il s’assigne pour objectif notamment l’amélioration de l’infrastructure touristique et la création de l’emploi, tandis que le projet de mise à niveau touristique de la zone du Chellal d’Agouliz, il tend à renforcer les infrastructures touristiques et promouvoir les activités dérivées du tourisme

S’agissant du projet d’aménagement et de mise à niveau touristique du site d’Amonde, à Kasbat Sidi Abdellah ben M’barek, il vise à mettre en avant la profondeur historique et culturelle de la zone et promouvoir la richesse patrimoniale oasienne et monumentale.

A cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné, dans des déclarations à la presse, que la province de Tata, qui regorge de potentialités culturelles, naturelles et touristiques, aura un rôle de premier choix dans la feuille de route touristique notamment dans l’offre Sahara et Oasis et celle du tourisme culturel, mettant l’accent sur la nécessité de faire connaître davantage le potentiel de cette région.

Revenant sur le lancement de l’espace d’exposition et de vente des produits d’artisanat à Tata et de trois projets touristiques, la ministre a estimé que ces projets sont de nature à imprimer une nouvelle dynamique à la province, ce qui contribuera à promouvoir le tourisme et à créer des opportunités d’emploi.

Évoquant la visite de deux jours du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, accompagné d’une importante délégation gouvernementale, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a relevé que les projets à portée notamment sociale lancés dans cette province, couvrent plusieurs domaines entre santé, eau potable et irrigation.

Ces projets, a-t-il ajouté, s’inscrivent dans la politique de développement conduite par SM le Roi Mohammed VI, depuis 25 ans, visant à permettre à l’ensemble des Marocains de se doter des moyens de vie digne, d’infrastructures et de structures sociales leur permettant d’exercer des activités économiques dans de meilleures conditions.

Selon M. Lekjaa, le processus de développement intégré au Maroc vise à assurer la justice spatiale et à réduire les disparités entre les différentes régions du Royaume, notant qu’il s’agit d’un modèle qui traduit la vision avant-gardiste de SM le Roi Mohammed VI et d’une politique royale de développement exceptionnelle dans sa conception et sa mise en oeuvre sur le terrain.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a lancé et visité, jeudi et vendredi, une série de projets de développement dans des collectivités territoriales relevant de la Province de Tata.

La délégation accompagnant M. Akhannouch comprend notamment le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le Wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, Saaïd Amzazi, le président du conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli et le gouverneur de la province de Tata, Salaheddine Amal.