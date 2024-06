Rabat : Tenue du Conseil d’administration de la CMR

mardi, 25 juin, 2024 à 12:25

Rabat – La Caisse marocaine des retraites (CMR) a tenu, lundi à Rabat, une réunion de son Conseil d’administration, sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Dans son allocution d’ouverture, la ministre a fait savoir que la CMR a entamé la préparation de son Plan d’Action Stratégique pour les trois prochaines années conformément aux orientations gouvernementales sur la réforme de l’administration, la digitalisation et le renforcement de la coopération entre les institutions au service des citoyens, indique un communiqué de la Caisse.

Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a salué les réalisations de la Caisse au titre de 2023, la deuxième année de mise en œuvre du contrat de programme signé avec l’Etat pour la période 2022-2024, dont le taux a dépassé 89%. Il a également précisé que la CMR gère actuellement les droits de plus de 2 millions d’affiliés et de bénéficiaires des pensions avec des flux financiers dépassant les 90 milliards de dirhams (MMDH).

Par la suite, le Conseil a noté avec satisfaction la bonne performance du portefeuille des régimes gérés par la CMR et la qualité de ses investissements, qui ont permis la réalisation d’un rendement de 5,7% malgré les conditions économiques difficiles.

Il a d’autre part salué l’adhésion de l’institution au chantier de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue Amazighe en l’intégrant dans ses différentes activités, notamment, les services d’accueil et de communication en vue de faciliter l’accès des personnes parlant l’Amazighe aux services fournis.

Le Conseil s’est félicité également du lancement de la nouvelle version du portail de la Caisse et de la qualité des services digitaux innovants offerts à distance aux usagers et partenaires, et ce dans le cadre de la stratégie de digitalisation et d’innovation adoptée par la CMR.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour de la session, le Conseil d’administration a procédé à l’arrêt des comptes au titre de l’exercice 2023 et a approuvé l’ensemble des décisions et résolutions qui lui ont été présentées.