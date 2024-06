La race Sardi, l’ovin prisé pour la célébration de l’Aïd Al Adha

samedi, 15 juin, 2024 à 12:01

Rabat – A l’approche de la fête de l’Aïd Al Adha, les souks et marchés du cheptel national destiné à l’abattage affichent une offre abondante et diversifiée avec large éventail de choix selon les préférences, de la race la plus prisée “Sardi”, à celle de “D’Man”, de “Boujaâd”, de “Timahdit” et la race de “Beni Guil”.