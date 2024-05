La RAM et la CDG s’allient pour un écosystème TravelTech marocain

mardi, 28 mai, 2024 à 18:48

Casablanca – Royal Air Maroc (RAM) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont signé une convention de partenariat pour stimuler l’innovation dans le secteur de la TravelTech au Maroc.

Ce partenariat stratégique conclu en marge de Gitex Africa Morocco, vise à soutenir les startups marocaines prometteuses et à développer des solutions innovantes qui répondront aux besoins du secteur du tourisme, en particulier dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, qui sera organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, indiquent la RAM et la CDG dans un communiqué conjoint.

Cette alliance, une première au Maroc, s’assigne deux objectifs majeurs, à savoir soutenir les startups opérant au Maroc ou fondées par des Marocains au Royaume ou à l’étranger dans le domaine de la TravelTech et promouvoir le développement de la TravelTech marocaine, explique la même source.

A cet égard, les partenaires entendent conjuguer leurs efforts communs en vue de renforcer les programmes d’accompagnement et d’innovation de chaque partie, en facilitant l’accès aux marchés et l’achat de solutions et produits de la TravelTech, tout en encourageant l’investissement dans les startups marocaines viables opérant dans ce secteur.

“Nous sommes fiers aujourd’hui de poser les jalons d’un futur écosystème TravelTech marocain dynamique. Royal Air Maroc apportera tout son soutien à ce partenariat exceptionnel, notamment en renforçant et adaptant ses programmes d’accompagnement de l’innovation digitale”, a indiqué le Président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, rapporte le communiqué.

“Cette synergie entre plusieurs institutions publiques accélérera sans aucun doute la transformation digitale du Maroc et renforcera la force de frappe de Royal Air Maroc en préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2030”, a-t-il poursuivi.

De son côté, le directeur général de la CDG, Khalid Safir, a souligné : “ce partenariat s’inscrit dans l’ADN du Groupe CDG, une institution engagée au service du progrès économique et social du Maroc. Nous sommes mobilisés, aux côtés de nos partenaires, à promouvoir la TravelTech et les jeunes entrepreneurs marocains innovants, en renforçant nos dispositifs de financement et d’accompagnement des startups”.

“Nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à l’émergence et à la croissance d’un écosystème national de la TravelTech, aligné sur les ambitions du Maroc, en particulier en vue de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030”, a-t-il relevé.

Grâce à ce partenariat, les startups bénéficieront de l’expertise métier de trois groupes RAM, CDG et l’Université Internationale de Rabat (UIR), notamment en termes d’accompagnement et de l’expertise des professionnels de Royal Air Maroc, à travers son programme RAM Digital Open Innovation, et du Groupe CDG et de l’UIR pour les aider à se développer, fait savoir le communiqué.

Concrètement, le partenariat mobilisera les lauréats de l’initiative “JobInTech”, les chercheurs et les étudiants en ingénierie de l’UIR pour contribuer à la conception et au développement de solutions innovantes pour le secteur de la TravelTech. Les projets sélectionnés bénéficieront également d’un financement visant à faire émerger des startups d’envergure mondiale en lien avec le Maroc et l’Afrique, à travers le programme 212Founders de CDG Invest.

Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans le développement de l’innovation dans le secteur de la TravelTech au Maroc. En réunissant les expertises et les ressources de Royal Air Maroc, du Groupe CDG et de l’UIR, le programme permettra de soutenir les startups marocaines prometteuses et contribuera à la création d’un écosystème TravelTech dynamique et compétitif.

La cérémonie de signature a été notamment marquée par la présence du président de l’UIR, Noureddine Mouaddib et du Directeur général de CDG Invest, Yassine Abderrazik Haddaoui.