Réforme des EEP : l’ANGSPE lance le projet de transformation de la gouvernance des EEP

vendredi, 13 septembre, 2024 à 10:53

Rabat – L’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) a lancé, jeudi, un projet ambitieux visant à promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance au sein des établissements et entreprises publics (EEP).

Ce projet a été lancé lors d’un événement réunissant 150 responsables représentant les EEP du périmètre de l’ANGSPE et qui a marqué le coup d’envoi d’une transformation profonde dans le cadre de la réforme du secteur, initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique l’Agence dans un communiqué.

Présidé par le Directeur Général de l’ANGSPE, Abdellatif Zaghnoun, en présence de plusieurs directeurs généraux d’EEP, cet événement a permis de réaffirmer l’ambition de la réforme du secteur des EEP, qui vise à accroître leur efficience en renforçant la professionnalisation de la gouvernance.

“Cette démarche s’inscrit dans le cadre des Orientations Stratégiques de la Politique Actionnariale de l’Etat adoptées lors du Conseil des Ministres du 1er juin 2024, en particulier l’Orientation 7 qui met l’accent sur la nécessité de ‘renforcer le rôle exemplaire des établissements et entreprises publics en matière de gouvernance et de performance’, avec pour objectif une gestion active du portefeuille public, visant une valorisation optimale des actifs matériels et immatériels, ainsi qu’une amélioration des performances des EEP”, précise l’ANGSPE.

La recomposition des organes délibérants et la digitalisation des instances de gouvernance

Les différentes interventions de l’événement ont mis en avant une approche globale de la gouvernance, articulée autour de quatre axes fondamentaux à savoir, “le renforcement du cadre juridique et réglementaire”, “les bonnes pratiques de gouvernance et de fonctionnement des conseils d’administration et des comités techniques”, “la digitalisation des instances de gouvernance” et “la montée en compétence à travers la formation ainsi que la conduite du changement”.

Ces piliers sont essentiels pour accompagner la transformation des pratiques de gouvernance au sein des EEP, afin de répondre aux enjeux de performance, de transparence et d’innovation.

Un plan de transformation à long terme

Le projet de promotion des bonnes pratiques de gouvernance s’inscrit dans une dynamique de long terme, avec une approche de co-construction et de co-responsabilité qui permettra à chaque acteur de jouer un rôle actif dans l’évolution des pratiques.

Un dispositif d’accompagnement structuré et des sessions de suivi régulières seront mis en place pour adapter les stratégies aux besoins identifiés, garantissant ainsi une amélioration continue et durable des performances des EEP.

“GUIDE” : le premier label marocain dédié à la gouvernance des EEP

À cette occasion, l’ANGSPE a également annoncé le lancement officiel du premier label marocain dédié à la gouvernance des EEP, sous l’appellation GUIDE – Governance Upgrading Initiative for Development and Excellence.

Ce label, inspiré par la norme internationale ISO 37000 et développé en partenariat avec l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), a pour objectif d’instaurer un nouveau standard d’excellence et de transparence dans le secteur public, en encourageant les meilleures pratiques de gouvernance.

L’intelligence collective, au cœur de la gouvernance

L’événement a été aussi l’occasion de souligner l’importance de l’intelligence collective comme levier de transformation stratégique.

Les intervenants ont rappelé que l’approche collaborative est essentielle pour favoriser une gestion plus efficace des EEP, tout en instaurant une culture d’innovation, de partage et de transparence.

En engageant cette démarche, l’ANGSPE réaffirme son engagement à travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs pour mettre en œuvre des pratiques de gouvernance novatrices, à la hauteur des objectifs fixés par la réforme.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la vision de Sa Majesté le Roi, vise à faire des EEP des modèles de performance, de transparence et d’exemplarité, en phase avec les défis et les opportunités économiques et sociaux du Maroc.