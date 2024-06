“La réforme historique” de la protection sociale au Maroc renvoie à l’ensemble des mécanismes de prévoyance collective (responsable onusienne)

mardi, 25 juin, 2024 à 19:28

Salé – La protection sociale, que le Maroc est en train de généraliser aux moyens d’une “réforme historique”, renvoie à l’ensemble des mécanismes de prévoyance collective permettant de faire face aux conséquences financières du cycle de vie et des risques sociaux, a indiqué, mardi à Salé, la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Nathalie Fustier.

Intervenant à l’ouverture du 1er Congrès international sur l’économie des soins à autrui et la protection sociale, placé sous le thème “Économie des soins et protection sociale: Pilier de l’autonomisation des femmes, de la création d’emploi et du bien-être familial”, Mme Fustier a souligné qu’au moment où la société marocaine est en transition démographique et épidémiologique, l’économie de soins au Maroc est également en mutation.

L’une des grandes questions de ce congrès est de réfléchir ensemble à un modèle de complémentarité et de soutenabilité entre les services publics et privés de protection sociale, et la solidarité familiale et communautaire, qui est le socle de la société marocaine, a relevé la responsable onusienne.

Dès lors, a-t-elle poursuivi, le défi qui se pose est de permettre aux individus, aux familles et aux communautés de bénéficier des soins nécessaires de manière équitable et économiquement soutenable, en cohérence avec les mécanismes de protection sociale.

De son côté, la secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, cheffe du Département des affaires sociales, Haifa Abu Ghazaleh, a relevé que l’économie des soins constitue un groupe d’activités économiques ciblant les communautés ayant le plus besoin de soins, à leur tête les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants.

Ce congrès vise à examiner les moyens de garantir et de renforcer la protection sociale, de mettre l’accent sur l’économie des soins en tant que secteur de promotion de l’emploi et de soutien à l’égalité des chances en matière de travail décent, de manière à renforcer toutes les composantes de la famille, a-t-elle noté.

Et de poursuivre que les axes du congrès couvrent la plupart des aspects liés à l’économie des soins et à la protection sociale, d’autant plus que les expériences pionnières des pays arabes et africains ainsi que des pays amis constituent des modèles importants à suivre.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès international de deux jours est organisé par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille en partenariat notamment avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Ligue Arabe. Il constitue une opportunité de réflexion afin de mobiliser l’intelligence collective pour construire un système intégré de l’économie des soins.