Le renforcement du capital humain, clé de voute d’une industrie de tourisme forte et durable (Mme Ammor)

jeudi, 25 avril, 2024 à 23:31

Rabat – Le renforcement du capital humain constitue la clé de voute d’une industrie de tourisme forte, durable et résiliente, devant aboutir à l’amélioration de la qualité des services offerts par la destination Maroc, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor.