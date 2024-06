Le renforcement de l’intégration industrielle au centre d’entretiens entre M. Mezzour et son homologue saoudien

mercredi, 5 juin, 2024 à 16:09

Rabat – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, axés sur le renforcement de l’intégration industrielle.

Lors de cette réunion, les deux ministres ont décidé de former une équipe de travail dédiée à la mise en œuvre de projets économiques, avec pour objectif de consolider l’intégration industrielle. Cette initiative vise à augmenter la compétitivité, l’efficacité et la résilience du secteur de l’industrie, tout en répondant aux aspirations communes des deux pays.

Dans une déclaration à la presse, M. Mezzour, a relevé l’importance de répondre aux exigences technologiques pour favoriser la croissance économique, créer de la richesse, et accroître les parts de marché, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Mettant en exergue la nécessité de renforcer la souveraineté technologique du Maroc, le ministre a évoqué l’urgence de moderniser les industries locales et de promouvoir les investissements communs pour atteindre des niveaux de compétitivité mondiale, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, et de l’agroalimentaire.

De son côté, M. Al-Khorayef, a fait savoir que l’équipe de travail qui sera chargée de la collaboration entre les deux Royaumes en matière de chaînes d’approvisionnement et de valeur, se focalisera sur le développement des technologies, l’échange d’expertises et la formation des ressources humaines.

Le but est de créer un cadre de travail commun pour promouvoir l’intégration industrielle et accroitre les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, a-t-il indiqué, soulignant que la base industrielle solide du Maroc constitue indéniablement une valeur ajoutée pour cette coopération.