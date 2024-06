Réunion à Casablanca pour la promotion du textile made in Morocco aux États-Unis

mercredi, 5 juin, 2024 à 18:50

Casablanca – La Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) et la Fédération marocaine de la franchise (FMF) ont tenu, mercredi à Casablanca, une réunion avec le Service Commercial Américain, autour de la promotion du textile made in Morocco aux États-Unis.