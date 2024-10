RGPH 2024 : la digitalisation, un facteur clé de réussite de l’opération de collecte des données (M. Lahlimi)

jeudi, 3 octobre, 2024 à 22:00

Rabat – La digitalisation a joué un rôle central dans la réussite de l’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), a affirmé, jeudi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

Conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, l’opération de collecte des données auprès des ménages s’est appuyée sur de nouvelles méthodologies techniques et sur une transformation technologique, ce qui a permis d’accélérer le processus du déroulement de l’opération et d’améliorer la qualité de données collectées, a indiqué M. Lahlimi lors d’un point de presse.

Et de soutenir : “L’adoption de la numérisation pour réaliser les différentes étapes du recensement a permis de réaliser la cartographie des établissements économiques, d’améliorer considérablement la qualité des données collectées et d’optimiser la productivité des équipes sur le terrain grâce à un suivi en temps réel du processus de collecte de données”.

M. Lahlimi a, par ailleurs, loué les efforts déployés par les chercheurs, les observateurs et les superviseurs, qui ont fait preuve d’une grande éthique et d’un respect total des particularités et des traditions.

L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème RGPH s’est achevée lundi dernier à minuit. Les données recueillies dans le cadre de cette opération ont été centralisées et sécurisées en forme numérique au Centre de gestion des données mis en place par le HCP à cet effet, et leur exploitation a déjà commencé.