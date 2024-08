RGPH 2024: lancement de la 3e phase de formation en présentiel (HCP)

vendredi, 16 août, 2024 à 23:33

Rabat – Le Haut Commissariat au Plan (HCP) a annoncé le lancement de la troisième phase de la formation en présentiel, qui se déroule du 15 au 27 août, au profit des participants à l’opération de Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH).

Cette phase constitue la dernière étape du processus de formation avant le lancement de l’opération de collecte des données auprès des ménages, dans le cadre du RGPH 2024, prévu du 1er au 30 septembre prochain, indique le HCP dans un communiqué.

Cette phase de formation regroupe 53.800 participants, dont 41.300 enquêteurs (dont 18.300 femmes), 11.500 contrôleurs (dont 1.700 femmes), 1.000 superviseurs communaux (dont 200 femmes), précise le communiqué.

Ainsi, 59,3% des participants sont diplômés et étudiants, dont 17% ont un niveau d’études équivalent ou supérieur au “Bac+5”, 31,9% d’enseignants, 5,2% de fonctionnaires des administrations et établissements publics, 1,5% d’employés du HCP, 1,8% de travailleurs du secteur privé et 0,3% de retraités de la fonction publique.