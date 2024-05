Royal Air Maroc annonce le lancement d’une ligne directe Casablanca-Abuja

lundi, 27 mai, 2024 à 23:42

Abuja – La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, lors d’une cérémonie organisée récemment à Abuja, le lancement de la ligne directe reliant Casablanca à la capitale du Nigeria, prévu le 23 juin prochain.

Cette nouvelle desserte vers Abuja sera opérée à raison de trois fréquences par semaine (mardi, vendredi et dimanche), a-t-on précisé, lors d’une rencontre avec les représentants des grandes agences de voyage au Nigeria et les partenaires institutionnels et commerciaux.

“Nous sommes réunis pour célébrer ensemble un événement majeur qui marquera les relations entre le Maroc et le Nigeria et leur donnera un nouvel élan”, s’est félicité l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, dans une allocution à cette occasion.

“Le 23 juin sera un grand jour. Il représentera un achèvement important des efforts visant à rapprocher davantage le Maroc et le Nigeria, faisant d’Abuja une ville très proche et à quelques heures de Casablanca”, a affirmé M. Tagma.

A l’instar du Cameroun, le Nigeria sera le deuxième pays africain à être desservi par la RAM sur deux villes : Lagos avec un vol quotidien et bientôt Abuja, à raison de trois fréquences par semaine, a-t-il dit.

“Lentement mais sûrement, le Maroc et le Nigeria, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et du président du Nigeria, Bola Tinubu, construisent un partenariat stratégique”, a-t-il souligné.

“Le projet de gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc et à l’Europe, les usines de fabrication d’engrais et le projet de complexe de l’OCP dans l’État d’Akwa Ibom pour la production d’engrais témoignent de cette volonté de construire ce partenariat entre les deux pays”, a ajouté le diplomate marocain.

“Cette nouvelle connexion entre le cœur du Nigeria, Abuja, et la vibrante métropole de Casablanca, n’est pas simplement une trajectoire de vol, mais c’est surtout une étape importante dans le parcours de Royal Air Maroc, renforçant son engagement en Afrique pour une meilleure connectivité”, a déclaré, pour sa part, le représentant de la RAM.

“Pour les voyageurs à la recherche de business, d’échanges culturels ou d’expériences touristiques, la RAM est fière d’offrir une connexion pratique et fiable vers le Maroc et au-delà”, a-t-il poursuivi.

“Grâce à notre vaste réseau et à notre engagement en faveur de l’excellence, nous sommes convaincus que la liaison Abuja-Casablanca contribuera de manière significative à la promotion de la croissance économique, à l’encouragement des échanges culturels et au renforcement des liens entre nos deux nations”, a-t-il affirmé.

“Nous sommes prêts à devenir la compagnie aérienne de choix pour les voyageurs en quête de confort, de commodité et d’un service exceptionnel”, a souligné le représentant de RAM, ajoutant que “de l’Afrique à l’Europe, de l’Asie à l’Amérique, notre réseau couvre un large éventail de destinations qui répondent aux besoins et aux désirs de chaque voyageur”.

“Dès cette année, nous avons annoncé le lancement de notre ambitieux plan de développement pour passer d’une compagnie aérienne de taille moyenne avec 50 avions à une compagnie mondiale, consolidant notre position de leader en Afrique avec un réseau étendu dans le monde entier et une grande flotte de 200 avions”, a-t-il fait savoir.

“Notre signature, #DreamAfrica#MeetMorocco, est l’expression d’un transporteur fier de ses origines africaines. Elle déclare que l’Afrique a encore beaucoup de potentiel à révéler et invite également les voyageurs à vivre une expérience aux standards internationaux avec une touche marocaine et africaine unique”, a-t-il mis en exergue.