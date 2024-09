“Semaine l’Afrique des Solutions”: La deuxième édition du 17 au 19 octobre à Rabat (organisateurs)

lundi, 2 septembre, 2024 à 9:45

Strasbourg – La deuxième “Semaine l’Afrique des Solutions” (SAS-2024), un événement international qui présente des solutions innovantes entièrement dédiées au développement du continent, se tiendra du 17 au 19 octobre prochain à Rabat, apprend-on auprès des organisateurs.

“La SAS met en lumière une diversité d’acteurs de solutions qui pensent et agissent pour améliorer nos vies, nos économies, notre santé et notre environnement. Elle réunit les acteurs de solutions à divers niveaux autour d’initiatives concrètes et inspirantes, qui témoignent de la capacité créative de l’Afrique et donnent envie d’agir par le levier de l’inspiration”, lit-on dans un communiqué parvenu à la MAP.

Cette rencontre œuvre également pour l’émergence de lignes éditoriales innovantes, la promotion d’un journalisme de solutions et la valorisation des initiatives constructives, porteuses d’espoirs et de solutions concrètes sur le continent.

Placée sous le thème “Médias et entrepreneurs, accélérateurs de solutions pour l’atteinte des ODD”, cette deuxième édition sera l’occasion de révéler, valoriser et amplifier les solutions innovantes et initiatives constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains et mondiaux, précise le communiqué.

Il s’agit aussi de créer des liens entre initiatives de terrain, médias et citoyens, pour accélérer la résolution des problèmes et raconter l’Afrique autrement en faisant émerger de nouveaux récits positifs et inspirants.

Cet événement, initié par l’organisation “Notre Voix” en partenariat avec l’Ong WAID (World & Africa for Investment and Development), présidée par le Marocain Hassan Benzzine, se veut également un outil d’honorer celles et ceux qui façonnent l’Afrique d’aujourd’hui et de demain et promouvoir l’innovation et une presse de solutions.

L’objectif est d’amplifier les solutions innovantes et initiatives constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains et mondiaux et promouvoir une Afrique d’excellence, d’espoirs et de solutions, ainsi que le savoir-faire entrepreneurial africain, selon les organisateurs.

Le programme de ce rendez-vous comprend des rencontres B2B et B2C, en présence de personnalités influentes et de professionnels africains et du monde entier, d’entrepreneurs et de représentants d’institutions financières et de fonds d’investissement.

L’ordre du jour comprend également plusieurs tables rondes ayant pour thèmes, entre autres, “Maroc, réservoir extraordinaire d’initiatives, de projets, de créativité et d’innovation”, “Responsabilité sociétale des entreprises africaines (RSE)”, “Médias et journalistes, accélérateurs de solutions”, “PME, TPE, Coopératives : Solutions adaptées et efficaces pour le commerce international”, “Coopératives rurales : ces femmes qui bâtissent l’avenir” et “Solutions technologiques qui font bouger l’Afrique”.

Les participants devront également se retrouver autour d’un ciné-débat virtuel ayant pour thème “Solutions de croissance pour l’industrie du film africain”, destiné à valoriser l’industrie cinématographique et audiovisuelle africaine, ainsi qu’un atelier sur “Rêvons l’Afrique de demain ensemble : Nouveaux récits, nouvelles histoires pour recréer un idéal commun.

Avant de débarquer à Rabat, la deuxième édition de la Semaine l’Afrique des Solutions (SAS-2024) fera escale à Paris, pour sa première étape, les 20 et 21 septembre.

L’Ong WAID œuvre à promouvoir l’innovation, le leadership féminin, l’entrepreneuriat, la recherche scientifique, le développement agricole, l’industrie culturelle et l’éducation, dans l’objectif de bâtir une Afrique prospère et inclusive.