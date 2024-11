SIB 2024 : Des conférences et activités scientifiques pour renforcer le dialogue entre professionnels et échanger les expertises

samedi, 23 novembre, 2024 à 22:09

El Jadida – La 19ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB) qui se tient jusqu’au 24 novembre à El Jadida, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marqué, à son deuxième jour, par l’organisation de deux conférences scientifiques et de trois sides events permettant aux professionnels d’échanger leurs expertises et leurs expériences.

La première conférence scientifique, organisée par la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie, en partenariat avec la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics et l’Association “Building Smart Maroc”, a été tenue sous le thème : “Vers un acte de bâtir compétitif et durable : la digitalisation, un socle et un levier incontournables”, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

Selon la même source, cette conférence a réuni des experts nationaux et internationaux pour discuter du rôle central de la digitalisation dans le développement du secteur de la construction et le renforcement de sa durabilité, notant qu’elle a été aussi marquée par la présentation de la solution intégrée INJAZ du Groupe Al Omrane, qui constitue un modèle réussi de la modélisation de l’information du bâtiment.

Et d’ajouter que cette solution englobe toutes les étapes d’un projet, de la conception à la gestion des chantiers, tout en offrant un accompagnement au client final avec l’option d’aide à l’acquisition.

A l’issue de cette conférence, une convention de partenariat a été signée entre la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie, la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics, l’Association “Building Smart Maroc” et l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes, visant à accélérer la transformation numérique du secteur et à promouvoir un développement durable.

Quant à la deuxième conférence scientifique, elle a été organisée sous le thème : “Vers une architecture frugale et résiliente”, à l’initiative du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes réunissant un panel d’experts qui ont débattu de l’importance d’une architecture durable et résiliente pour relever les défis environnementaux et sociaux.

D’après le communiqué, des sides event réunissant des experts et des professionnels dans le domaine de la construction et du béton ont été également organisés.

Ainsi, lors de la “Présentation de l’Institut Américain du Béton (ACI)”, les certifications professionnelles, les actions du l’antenne de l’ACI au Maroc, ainsi que le code du béton américain (ACI 318) ont été mis en avant.

“Le numérique et la construction” a été aussi abordé mettant en exergue le rôle des technologies numériques modernes dans le développement du secteur, notamment l’architecture intelligente et la Modélisation de l’Information du Bâtiment et leur impact sur l’efficacité des processus de conception et de construction, tout en favorisant la durabilité des projets urbains.

Par ailleurs, l’importance du recyclage dans le secteur de la construction, en se concentrant sur des enjeux tels que la valorisation des déchets miniers et l’adoption de nouvelles pratiques pour la réutilisation des matériaux, dans le but de promouvoir le développement durable et la protection de l’environnement, a été souligné lors des discussions portant sur le “Recyclage des matériaux”.

Le programme d’Aide Directe de l’Etat pour le Soutien au Logement “Daam Sakane”, un dispositif marquant un tournant majeur dans les politiques publiques en matière d’habitat, adapté aux évolutions du marché et aux besoins des ménages a été également présenté au stand institutionnel du ministère, indique-t-on de même source.

Et de noter que l’intervention a mis en avant l’objectif de ce programme de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens désirant acquérir un logement destiné à l’habitation principale, en particulier ceux appartenant à la classe sociale et la classe moyenne.

La présentation a, par ailleurs, détaillé les montants d’aide, les critères d’éligibilité à retenir et le processus entièrement digitalisé via la plateforme numérique mise en place à cet effet www.daamsakane.ma. À cet égard, un espace est dédié au sein du pavillon institutionnel afin de répondre aux différentes questions de visiteurs quant à l’utilisation de la plateforme.