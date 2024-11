SIB 2024: Les programmes d’aide ont facilité l’accès au logement (Conférence)

vendredi, 22 novembre, 2024 à 11:17

El Jadida – Les programmes d’aide ont facilité l’accès au logement et impulsé une nouvelle dynamique au secteur immobilier, ont souligné les participants à une conférence organisée mercredi dans le cadre de la 19ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB, 20-24 novembre).

Les intervenants à cette rencontre, placée sous le thème “Politiques de logement : regards croisés”, ont également souligné le développement soutenu que connait ce secteur dans le Royaume, notamment au niveau des innovations technologiques et du respect des normes environnementales de construction.

La conférence, qui a réuni des experts et responsables pour débattre des stratégies de logement et d’aménagement du territoire, a aussi abordé les procédures d’accès aux programmes d’aide au logement et les modalités d’octroi d’aides directes. A ce titre, les intervenants ont mis en avant l’impact des aides directes pour les acquéreurs de résidences principales, en soulignant leur contribution à la mixité sociale et à l’amélioration des conditions de vie.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, a précisé que le Programme d’aide directe au logement soutient l’accès des citoyens à des logements adéquats tout en renforçant leur pouvoir d’achat.

Contrairement à l’ancien dispositif, a-t-il soutenu, le nouveau programme permet aux bénéficiaires d’acquérir des biens dans des immeubles offrant une diversité sociale, avec des logements allant jusqu’à 700.000 dirhams.

Pour sa part, le directeur de l’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Hicham Airoud, a fait savoir que près de 30.000 familles ont déjà bénéficié de ce programme, relevant qu’avec des investissements conséquents dans le secteur, ces efforts ont généré des emplois, dynamisé la vente de matériaux de construction et stimulé la production.

“L’impact est indéniable. Des familles bénéficient directement de ce dispositif, ce qui est précisément l’objectif visé”, a-t-il conclu.

Intervenant dans le cadre de cette conférence, le ministre mauritanien de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Amadou Mamadou Niang, a souligné que “l’échange d’expériences et le partage des bonnes pratiques sont essentiels pour relever les défis de l’aménagement urbain et de la construction durable”.

Il a salué les innovations technologiques et les solutions proposées par les entreprises marocaines et internationales, qui inspirent des approches modernes et respectueuses de l’environnement pour les projets d’habitat en Mauritanie.

La conférence a constitué une plateforme d’échange riche et constructive, permettant d’examiner les modalités pratiques de mise en œuvre des politiques de logement et les solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants en matière d’habitat.

Un film institutionnel a également été projeté, lors de cette rencontre, pour présenter les réalisations et les défis dans ce domaine.

Cette édition du SIB, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réunit les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur de la construction et des travaux publics, mettant l’accent sur les innovations, les tendances et les défis de l’industrie.

Le SIB 2024, organisé par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC) et la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP), accueille plus de 1500 marques représentant 50 pays sur une superficie de 30.000 m².