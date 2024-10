SIDATTES : Forte participation internationale à la 13è édition

jeudi, 31 octobre, 2024 à 19:30

(Envoyés spéciaux)

Erfoud (province d’Errachidia) – La 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2024), dont le coup d’envoi a été donné mercredi à Erfoud sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaît une importante participation internationale avec plus de 20 exposants étrangers représentant plusieurs pays, notamment l’Egypte, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis et le Mexique.

Cette forte participation reflète la place qu’occupe ce Salon en tant qu’espace privilégié d’exposition et de commercialisation et rendez-vous incontournable pour la promotion de l’agriculture oasienne, le développement de partenariats entre les acteurs concernés et la création d’une dynamique économique autour des écosystèmes oasiens.

“Nous félicitons le Maroc pour le franc succès de la 13ème édition du SIDATTES, qui offre aux exposants étrangers une opportunité de taille pour commercialiser leurs produits et nouer des partenariats avec les acteurs marocains et internationaux de la filière phoenicicole”, a souligné Mohamed Ismael, représentant du ministère égyptien de l’Industrie et du Commerce.

L’Egypte, qui prend part à cet évènement pour la cinquième fois consécutive, participe cette année avec 13 entreprises opérant dans la production et la transformation des dattes et leurs dérivés, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, relevant que cette forte participation illuste le volume de la coopération et des échanges commerciaux entre les deux pays frères.

De son côté, Raed Saaydeh, président de la Dates Cooperative Agricultural Society, une société jordanienne spécialisée dans la production et la commercialisation des dattes, a déclaré que la participation du Royaume Hachémite à cette manifestation internationale constitue une occasion idoine pour explorer les opportunités de coopération et d’échange d’expériences entre les agriculteurs marocains et jordaniens.

“A travers cette participation, nous aspirons à renforcer la coopération maroco-jordanienne dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la commercialisation des dattes et le développement de la filière phoenicicole”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, César Galaz, directeur de la société mexicaine de dattes Fresh Sourcing Mexico, a souligné que la participation du Mexique à ce Salon international constitue une expérience “très enrichissante” à plusieurs égards.

“Nous constatons que nous avons beaucoup de chose en partage. Les dattes marocaines et mexicaines se ressemblent énormément par leur goût et leurs caractéristiques. Mais il faut reconnaître que les dattes que nous avons au Mexique sont originaires du Maroc”, a-t-il dit.

Il a ajouté que les opportunités de coopération entre le Maroc et le Mexique dans ce domaine sont “énormes”, notamment pour ce qui est de la valorisation et la commercialisation des dattes.

La 13ème édition du SIDATTES, placée sous le thème “Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques”, met l’accent sur les écosystèmes oasiens, les défis auxquels ils sont confrontés et les avancées en matière de durabilité de ces territoires.

Organisé par l’Association du Salon international des dattes au Maroc (ASIDMA) sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le SIDATTES occupe une place de choix dans la politique agricole du Royaume. Un vaste programme de restauration et de restructuration a été mis en œuvre pour le développement et la pérennisation de la filière, faisant de ce Salon une grande plateforme de communication pour la promotion de la datte marocaine.