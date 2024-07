Stratégie Generation Green: M. Sadiki lance des projets d’un coût de plus 51 MDH à Meknès

samedi, 20 juillet, 2024 à 16:24

Meknès – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki, a procédé, samedi à Meknès, au lancement de projets de développement dans le cadre de la stratégie “Génération Green” pour un montant global de plus de 51 millions de dirhams (MDH).

Au niveau de la commune territoriale d’Ain Jemâa relevant relevant de la préfecture de Meknès, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan Agricole Provincial de la stratégie Génération Green dans la préfecture de Meknès.

A cette occasion, le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la préfecture de Meknès, du président de la Chambre régionale d’Agriculture de Fès-Meknès, de professionnels et d’élus, a lancé les travaux de construction d’une unité de trituration des olives dans le cadre du projet de développement de l’oléiculture au profit des petits agriculteurs.

D’un montant global de 23 MDH financé par la Banque Islamique de Développement (BID), ce projet s’étend sur une superficie de 2.120 m².

Il permettra d’améliorer la qualité de la production d’huile d’olive et de réduire le prix, de valoriser et d’intensifier la production locale d’huile d’olive, d’augmenter le revenu individuel de plus de 160 agriculteurs bénéficiaires en plus de la création d’opportunités d’emplois directs et indirects au profit des jeunes et des femmes de la région.

Au niveau du Qualipole alimentation de Meknès, M. Sadiki a inauguré la halle de technologie alimentaire. Ce projet s’étend sur une superficie totale de 7.200 m², dont 765 m² bâtis, pour un montant d’investissement de 28,20 MDH. Le programme d’équipement de la halle technologique concerne une unité de fruits et légumes, une unité produits carnés et une unité de céréales.

La halle de technologie alimentaire est un bâtiment industriel qui vise l’accompagnement de l’innovation et le transfert des savoirs et des techniques à travers la recherche, l’innovation et la formation dans son volet technique et technologique.

Ce projet a pour objectif de développer des produits des entreprises agro-alimentaires, notamment les start-up incubées. Il soutient également les innovations dans le domaine des industries agroalimentaires, ce qui devrait permettre d’accroître la compétitivité des entreprises de ce secteur aux niveaux national, africain et extérieur en général.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a fait savoir que cette visite de terrain à Meknès s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de la stratégie “Generation Green” qui vise à “faire émerger une nouvelle classe moyenne et à adopter une agriculture durable”.

Evoquant la construction d’une unité de trituration des olives, le ministre a souligné que ce projet aura “un impact positif sur une région “très importante” en augmentant la valeur du produit et en respectant les normes sanitaires tout en facilitant sa commercialisation”.

Cette unité, qui couvrira toute la chaîne de production jusqu’à l’emballage et la commercialisation, cible en particulier les petits agriculteurs et s’inscrit dans le cadre de l’agriculture solidaire, a-t-il dit.

S’agissant de la halle de technologie alimentaire, M. Sadiki a souligné que cette unité jour un rôle “particulièrement important” dans la gestion des chaînes de production et l’augmentation de la valeur ajoutée du produit national.

“Ce pôle sera ouvert aux professionnels pour innover de nouveaux produits”, a-t-il relevé, précisant qu’il s’agit d’un programme pionnier au niveau national.

M. Sadiki a aussi procédé à la distribution de quatre semoirs de précision au profit de coopératives maraîchères de la région Fès-Meknès. Ces coopératives vont bénéficier d’une formation sur le fonctionnement des semoirs.