Système ERP : L’UM6P et SAP renforcent leur collaboration à travers l’adoption de la solution “RISE with SAP”

mardi, 2 juillet, 2024 à 15:03

Casablanca – L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et SAP Afrique Francophone ont annoncé le renforcement de leur collaboration à travers l’adoption par l’UM6P de la solution “RISE with SAP” pour opérer son système ERP.

Cette alliance a été conclue par Hicham El Habti, président de l’UM6P, et Hicham Iraqi Houssaini, directeur général de SAP Afrique Francophone, durant l’événement mondial GITEX Africa qui s’est tenu à Marrakech du 29 au 31 mai 2024, précise un communiqué conjoint des deux parties.

Elle s’inscrit dans la continuité du projet de cloud souverain annoncé par l’UM6P et SAP en juin 2023, qui révélait le lancement du premier service cloud au Maroc avec Atlas Cloud Services (filiale de l’UM6P), hébergeant l’offre “RISE with SAP”.

La collaboration entre l’UM6P et SAP permettra aux deux entités d’accélérer leurs actions dans les domaines de l’innovation ainsi que de la souveraineté et de la protection des données renforcée, afin d’accompagner les entreprises marocaines et africaines de plus de 25 secteurs d’activité.

Elle offrira ainsi aux entreprises du continent la possibilité de profiter de la technologie des solutions cloud de SAP à l’échelle globale, tout en respectant la conformité légale et réglementaire locale.

Cette initiative permettra également au Maroc d’accélérer sa transformation numérique dans la région, de renforcer sa position dans l’économie numérique mondiale et de créer des emplois à forte valeur ajoutée pour l’ensemble des clients et partenaires.

La solution appuiera l’UM6P dans sa transformation numérique, en renforçant son efficacité opérationnelle afin de renouveler ses processus internes, d’optimiser la gestion des ressources, d’améliorer l’expérience utilisateur sur l’ensemble de ses opérations et de bénéficier des dernières innovations technologiques de SAP dans un cloud souverain.

La collaboration entre l’UM6P et SAP représente une synergie de savoir-faire des deux institutions permettant une combinaison de sécurité des données, de conformité réglementaire et de performance pour les entreprises marocaines et africaines soucieuses de protéger leurs informations.

À cette occasion, M. Iraqi Houssaini a déclaré, selon le communiqué : “Nous sommes ravis de collaborer avec l’UM6P pour apporter nos solutions ERP hébergées dans un cloud souverain, à un plus grand nombre d’entreprises au Maroc et en Afrique”.

Et d’ajouter : “Ce partenariat souligne notre engagement à accompagner l’UM6P ainsi que d’autres entreprises sur le continent dans cette révolution technologique en leur fournissant des solutions innovantes leur permettant d’optimiser leur process en temps réel, de réduire leurs coûts opérationnels, ainsi qu’accroître leur performance”.

Pour sa part, M. El Habti a estimé que cette collaboration entre l’UM6P et SAP marque une étape importante “dans notre mission de soutenir la transformation numérique au Maroc et en Afrique”.

“En combinant notre infrastructure avancée de cloud souverain avec les solutions de SAP, nous avons l’opportunité de moderniser la gestion des données à travers des standards de pointe du marché en termes de sécurité, conformité réglementaire, scalabilité et responsabilité environnementale, afin d’accélérer notre croissance”, a-t-il précisé.

Il est à noter qu’en juin 2023, SAP et Atlas Cloud Services (ACS) ont annoncé le lancement du premier service cloud au Maroc hébergeant les solutions “RISE with SAP”. Le déploiement de l’ERP SAP dans les serveurs d’Atlas Cloud Services pour offrir des solutions cloud renforce la stratégie du Maroc en stimulant l’innovation et en encourageant l’adoption du cloud.

Atlas Cloud Services dispose d’un Data Center répondant aux standards internationaux, certifié Tier III et Tier IV par l’Uptime Institute, et propose des services Cloud basés sur les dernières technologies mondiales. L’infrastructure digitale déployée par l’UM6P à travers ACS donne l’opportunité aux institutions publiques et privées marocaines de bénéficier de solutions de haut niveau tout en assurant la souveraineté numérique.