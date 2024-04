Tanger abrite un séminaire sur la décarbonation des flux logistiques Maroc-UE

jeudi, 25 avril, 2024 à 23:25

Tanger – Un séminaire sous le thème “La décarbonation des flux logistiques Maroc-UE via le Détroit de Gibraltar” a été organisé, jeudi à Tanger, en présence des différents acteurs nationaux et internationaux, publics et privés, du secteur de l’industrie, de la logistique et du commerce extérieur.