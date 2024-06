Tourisme : plus de 5,9 millions d’arrivées à fin mai 2024 (ministère)

mardi, 11 juin, 2024 à 18:38

Rabat – Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint plus de 5,9 millions de personnes à fin mai 2024, enregistrant une hausse de 15% par rapport à fin mai de l’année écoulée, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

“Au cours des cinq premiers mois de 2024, le Maroc aura accueilli plus de 5,9 millions de visiteurs, soit 772.000 arrivées supplémentaires par rapport à la même période en 2023, témoignant d’une croissance notable de 15%”, indique le ministère dans un communiqué.

Au seul mois de mai 2024, le tourisme au Maroc aurait poursuivi sa progression remarquable avec plus de 1,3 million d’arrivées enregistrées aux postes frontières, affichant une augmentation à deux chiffres de 18% par rapport à mai 2023, fait savoir la même source.

Et de préciser que les touristes étrangers ont joué un rôle essentiel dans cette évolution, enregistrant une hausse de 17% sur la période et représentant 56% des arrivées totales.

De leur côté, les Marocains résidant à l’étranger ont également contribué à cette progression avec une hausse de 13%, relève le ministère.

“772.000 touristes supplémentaires en 5 mois constituent une réalisation exceptionnelle pour notre secteur. Nous sommes fiers du chemin parcouru au cours des 30 derniers mois en collaboration avec les professionnels et nos partenaires”, a dit la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué.

Et d’ajouter : “Alors que nous entamons la saison estivale, tous les plans de promotion, d’aérien et d’accueil dans les établissements touristiques ont été soigneusement mis en place afin d’assurer une expérience exceptionnelle à nos visiteurs. Le momentum touristique se poursuit, et nous abordons la suite avec confiance et détermination”.