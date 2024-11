Le tourisme inclusif, un élément clé pour le développement de toutes les régions du Maroc (Mme Ammor)

mardi, 19 novembre, 2024 à 20:40

Casablanca – Le tourisme inclusif constitue un “élément clé” pour le développement et l’intégration de toutes les régions marocaines dans la dynamique touristique nationale, a affirmé, mardi à Casablanca, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Il s’agit d’un axe majeur de la nouvelle feuille de route du secteur, a indiqué Mme Ammor lors de l’ouverture du premier “Morocco Showcase Summit : Tourism, Hospitality, Invest”, mettant en avant des initiatives novatrices visant à promouvoir un développement harmonieux et inclusif.

Elle a, dans ce cadre, souligné que le Maroc connaît un véritable essor, comme en attestent les chiffres enregistrés, précisant qu’à fin octobre 2024, le pays avait accueilli 14,6 millions de touristes.

Cette performance remarquable repose sur des investissements stratégiques, notamment les 200 millions de dollars mobilisés en urgence après la crise du Covid-19 pour préserver les emplois et rouvrir les hôtels dans des conditions optimales, a-t-elle poursuivi, notant que le Maroc a fait preuve de résilience en maintenant ces chiffres malgré plusieurs défis, tels que le séisme de 2023, grâce à une gestion efficace et à l’unité nationale.

Et d’ajouter que le Maroc ambitionne de se classer parmi les 15 premières destinations mondiales d’ici 2030, en accueillant 26 millions de touristes annuels, et ce à travers une feuille de route articulée autour de cinq priorités, à savoir le développement d’une offre axée sur les expériences plutôt que sur les destinations, l’augmentation des capacités aériennes de 20% par an, le renforcement du marketing et de la promotion, l’encouragement des investissements, ainsi que le développement des ressources humaines pour soutenir cette croissance.

Ce projet inclut également des initiatives sociales majeures, telles que l’élargissement de l’assurance santé et l’amélioration des salaires, qui créent une base stable et inclusive pour accompagner cette transformation, a-t-elle dit, rappelant que l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal représente une opportunité inédite pour le Maroc, car elle mettra en lumière les infrastructures, l’image et les richesses culturelles du pays, tout en renforçant le développement économique et social de ses régions.

Et de soutenir que le gouvernement prévoit d’ajouter 150.000 lits supplémentaires d’ici 2030, adaptés à l’identité des différentes régions, et travaille également sur des projets emblématiques, tels que des parcs d’attractions et des circuits culturels et astronomiques, afin de diversifier son offre touristique et faire profiter toutes les régions du pays de cet élan, tout en consolidant sa position de destination incontournable pour les investisseurs et les voyageurs.

Co-organisé par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et API Events les 19 et 20 novembre 2024 à Casablanca, ce sommet réunit plus de 300 investisseurs, hôteliers et leaders du tourisme en provenance de 15 pays, et offre aux participants l’opportunité de découvrir les potentialités d’un des marchés touristiques les plus attractifs au monde.

En plus des conférences et des panels, cet événement a facilité des rencontres d’affaires visant à renforcer les liens entre les acteurs clés de l’industrie hôtelière et touristique et à promouvoir l’investissement dans le secteur au Maroc.

Les discussions ont porté sur des sujets stratégiques comme le développement d’infrastructures hôtelières, la diversification de l’offre touristique et l’intégration des technologies dans la gestion du secteur.