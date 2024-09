Tourisme : le programme “Kafaa” vise à certifier 7.550 professionnels d’ici 2026 (Mme Ammor)

mercredi, 4 septembre, 2024 à 11:07

Rabat – Le programme “Kafaa” de validation des acquis de l’expérience (VAE) a pour objectif de certifier 7.550 professionnels d’ici 2026, avec un premier palier de 1.100 certifications pour l’année 2024, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Cette première vague couvre un large éventail de métiers essentiels, comme l’accueil, la restauration ou l’hébergement, a expliqué Mme Ammor à la MAP, ajoutant que cela va du réceptionniste au chef de cuisine, en passant par les gouvernantes d’hôtel et les maîtres d’hôtel.

Et de soutenir : “L’idée est de créer un cercle vertueux. En valorisant les compétences de nos professionnels, nous renforçons leur motivation à offrir le meilleur d’eux-mêmes, créant ainsi une expérience touristique inoubliable”.

Considéré comme une initiative novatrice de la feuille de route du tourisme, fruit d’une collaboration entre le ministère et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), le programme “Kafaa” permettra de valoriser et certifier les compétences des professionnels du tourisme qui n’ont pas suivi un parcours de formation traditionnel, mais qui ont acquis une expérience et des compétences sur le terrain au fil des années, a rappelé Mme Ammor.

Pour elle, ce programme offre à ces professionnels une opportunité unique de faire reconnaître officiellement ces compétences et trace une nouvelle voie d’accès à la certification, ouverte à tous les employés ayant au moins trois ans d’expérience avérée dans le tourisme, la restauration ou l’hôtellerie.

Parallèlement, Mme Ammor a révélé que le Programme National de Formation, mené par le ministère en collaboration avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et la CNT, avance à grands pas.

“Pour le volet Cap Excellence, nous avons sélectionné 12 Établissements de Formation Professionnelle (EFP) à travers le Maroc qui vont bénéficier d’une véritable transformation. Nous allons moderniser leur offre de formation, améliorer leur gouvernance et mettre en place un système de management de la qualité”, a-t-elle fait savoir.

Il s’agit d’un projet ambitieux que sera déployé en deux phases, avec la mise à niveau de 6 établissements en 2024-2025, suivis de 6 autres en 2026, a expliqué la ministre, ajoutant que certains de ces établissements vont même proposer des formations en partenariat avec des instituts internationaux de renom, ce qui représente une belle opportunité pour les étudiants d’accéder à une formation de classe mondiale.

Et de poursuivre : “En ce qui concerne la formation des Middle Managers, nous avons identifié les besoins précis du secteur, et développé un programme de certification sur mesure, avec l’objectif de former et certifier plus de 2.000 lauréats par an. C’est un véritable boost pour notre industrie, car ces managers intermédiaires jouent un rôle clé dans la qualité des services touristiques de notre pays”.

En outre, Mme Ammor a fait savoir que son département est en train de développer une plateforme e-learning pour la Formation Continue d’Excellence, dotée d’une ingénierie pédagogique de pointe et des contenus parfaitement adaptés aux besoins du secteur, avec pour objectif de former 2.000 professionnels chaque année.

Elle a ainsi souligné que l’objectif ultime du ministère, à travers le programme “Kafaa” et le Programme National de Formation, est de créer un écosystème de formation dynamique et performant pour le tourisme marocain.

“Nous sommes profondément convaincus que l’investissement dans nos ressources humaines est l’une des clés pour hisser notre industrie touristique au plus haut niveau international. En valorisant les compétences de nos professionnels et en offrant des formations de qualité, nous préparons le secteur à relever les défis futurs et à offrir une expérience touristique exceptionnelle”, a conclu Mme Ammor.