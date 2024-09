Journées Cinématographiques de Carthage: prolongation des délais d’inscription aux compétitions officielles jusqu’au 25 septembre

mercredi, 18 septembre, 2024 à 19:13

Tunis – Le délai d’inscription des films candidats aux compétitions officielles de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) sera prolongé, jusqu’au 25 septembre courant, a annoncé la direction de cette manifestation culturelle.

Cette prolongation concerne les films candidats aux compétitions officielles dans les catégories de longs et courts métrages, de fiction et documentaire, de Ciné Promesse, de Cinéma du Monde, ainsi que les projets de films à la section Carthage Pro (ateliers Chabaka et Takmil), précise la même source.

La section Carthage Pro (ateliers Chabaka et Takmil) comprend deux ateliers le premier porte sur la soumission de projets de films arabes et africains pour des subventions de développement, tandis que le deuxième concerne la présentation de films arabes et africains à un jury pour des subventions de post-production.

La direction du festival avait initialement fixé, au 15 septembre, la date limite de soumission des films souhaitant participer aux différentes sections et compétitions des JCC, via le site officiel du festival.