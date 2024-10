Le paludisme se propage dans le sud de l’Algérie

mardi, 1 octobre, 2024 à 16:19

Alger – De nouveaux cas de paludisme ont été détectés dans plusieurs wilayas du sud de l’Algérie, notamment à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, rapportent des médias locaux.

Le ministre de la santé algérien a confirmé, dans un communiqué, que des cas de diphtérie et de paludisme importés ont été enregistrés dans les wilayas du sud, alors que les populations locales évoquent, quant à elles sur les réseaux sociaux, une grande propagation de ces maladies après les inondations survenues récemment dans la région. Ces populations se plaignent également de problèmes énormes dans la prise en charge des patients et d’un manque de couverture vaccinale.

Les mesures annoncées à Alger pour faire face à la situation sanitaire dans le sud du pays indiquent que la propagation du paludisme et de la diphtérie a atteint des proportions nécessitant l’approvisionnement de la région, par voie aérienne, en importantes quantité de médicaments et en personnel médical pour évaluer la situation et les besoins.

Les chiffres officiels disponibles, à ce jour, ont été fournis par le président de l’Agence nationale algérienne de sécurité sanitaire, Kamel Sanhadji, qui a confirmé, dans des déclarations à la radio algérienne, 421 cas de paludisme enregistrés depuis fin août dernier, principalement à In Guezzam, selon “Le Quotidien d’Oran”.

De même, il a confirmé que la wilaya de Tamanrasset enregistre un à deux cas de diphtérie par jour, ajoutant que la question du traitement des patients atteints de paludisme et de diphtérie se pose avec acuité dans les wilayas les plus reculées.